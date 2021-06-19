«Это очень волнительный день». Солдаты внутренних войск принесли клятву у Кургана Славы

Новости Беларуси. Мужество и честь. Клятву на верность Родине принесли солдаты срочной службы внутренних войск войсковой части 3310, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония по традиции прошла у Кургана Славы. Слова присяги произнесли несколько десятков солдат. Молодые бойцы обещали добросовестно исполнять свой воинский долг и строго соблюдать воинскую дисциплину.

Урачыста клянуся быць адданым свайму народу, свята трымацца Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, выконваць патрабаванні воінскіх статутаў і загады камандзіраў і начальнікаў.

Позади курс молодого бойца, впереди – освоение военной профессии. За месяц новобранцы познали не только общевойсковые азы, но и получили знания по огневой, инженерной и медицинской подготовке. Традиционная церемония посвящения в военнослужащие в 2021-м прошла накануне 80-летия начала Великой Отечественной войны.

Михаил Макаров, рядовой:

Это очень волнительный день для нас всех, для всего нового пополнения, для наших командиров, для наших сержантов и офицеров, которые целый месяц учили нас воинскому делу. Дело в том, что сохранять память о войне очень важно. Мне моя классный руководитель, учитель по истории, сказала одну очень интересную вещь: человек без прошлого – это человек без будущего. В наше время многие пытаются переписать историю, уничтожить наше прошлое, тем самым уничтожить наш народ, нашу веру в светлое будущее, нашу государственность.

Владислав Стрелковский, рядовой:

За этот месяц каждый офицер нашей части стал для нас отцом, а каждый сержант стал старшим братом. Здесь укрепляется дух, физические качества каждого солдата. Прививаются такие качества, как воинская дисциплина, ответственность, выполнение боевой задачи. Так что я желаю всем молодым людям принять военную присягу.

С напутственными словами к бойцам обратились руководство войсковой части, представители ветеранской организации и духовенства. С важным событием защитников отечества приехали поздравить родные и близкие.

Наталья Хрунова:

Рада, что попал в такие элитные войска. Очень нравится. Сыну нравится, и мы как родители тоже довольны. Хотелось бы пожелать выдержки, хорошего настроения, крепкого здоровья, успехов, удачи, скорейшего возвращения на дембель. И хотелось бы, чтобы каждый из ребят взял от себя что-нибудь. Кому-то это станет частичкой его работы, чтобы вернулись – уже на погонах были какие-то звезды, а на брюках – лампасы.

Сергей Омельчук, командир второй отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск войсковой части 3310, полковник:

В ближайшем будущем мы с тем же качеством будем выполнять те задачи, которые поставлены перед нами министром внутренних дел и командующим внутренними войсками.