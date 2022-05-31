«Это может быть годами». Почему ребёнок молчит о том, что стал жертвой педофила, и что делать, если это произошло?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Тема, на которую мы сегодня будем говорить, достаточно сложная и болезненная, тем не менее молчать о ней нельзя. Преступления против половой неприкосновенности детей – насколько для Беларуси эта проблема актуальная?

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Перед тем как мы будем говорить на очень серьезную тему, хотелось бы поздравить всю команду программы «Постскриптум» с такой победой, с такой наградой [на ХIV Национальном телевизионном конкурсе «Телевершина» – прим. ред.], сказать вам спасибо за ваш труд, потому что без СМИ мы не можем показать то, что мы делаем, и не можем рассказать о том, о чем нужно говорить. Поэтому вы играете тоже большую роль в нашей профилактической работе. Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и самых высоких рейтингов. Заветные статуэтки для СТВ. Чем порадовал конкурс «Телевершина» третью кнопку в 2022-м, читайте здесь. Юлия Бешанова:

Спасибо большое. Вернемся к серьезной теме. 1 июня начинаются летние каникулы, дети будут больше предоставлены сами себе. Этот период наиболее опасен для совершения таких преступлений или сезонность не влияет? «С чужими людьми разговаривать нельзя». Как поговорить с ребенком о педофилии? Наталья Сахарчук:

Дело в том, что именно поэтому сегодня мы находимся в вашей студии, потому что начинаются каникулы. Кто-то из детей, как правило, разъезжается по летним лагерям, кто-то уезжает к дедушке и бабушке в деревню, а кто-то остается на территории города. Но все мы прекрасно понимаем, что у родителей же не три месяца подряд отпуск, а где-то один из месяцев летом, поэтому дети, естественно, предоставлены сами себе. И в этой ситуации абсолютно каждый, особенно тот, кто сегодня нас слышит, должен обратиться к своему ребенку и провести с ним разъяснительную работу. Почему? Потому что я никому не желаю, не дай бог, чтобы беда пришла в их семью. Чтобы этого не случилось, нужно говорить со своими детьми. В семье, где дети доверяют родителям, в семье, где родители интересуются делами детей, в том числе и тем, что у них происходит в социальных сетях, поэтому необходимо акцентировать внимание, что в первую очередь мы должны поговорить с детьми и рассказать. Если вдруг к ребенку подходит на улице незнакомый человек, причем необязательно мужчина, это может быть и женщина, наши дети должны знать четкий алгоритм действий в этой ситуации. С чужими людьми разговаривать нельзя, а если он тем более предлагает тебе пройти в каком-то неизвестном направлении (в магазин, в подсобку или еще куда-либо), ребенок этого делать категорически не должен. Если это вдруг произошло, необходимо сразу же рассказать родителям и сообщить в милицию. Также никто не говорит о том, что безопасен сегодня интернет. Педофил с ребенком ушли в интернет-пространство. Ребенок же не знает, кто находится по ту сторону интернета. Человек может представляться и пятнадцатилетним парнем, и двадцатилетней девушкой. Цифровая гигиена – это основа всех основ. Не надо вести переписку непонятно с кем, особенно без физического контакта. Ребенок должен знать, с кем он разговаривает.

Юлия Бешанова:

То есть в основном такие преступления ушли все-таки в интернет? Наталья Сахарчук:

Нет, я с вами не соглашусь, потому что если мы будем разделять составляющие в педофилии, то 50 % – это насилие в отношении детей, которое происходит в семье (семейно-бытовые вопросы), а остальные 50 % можно разделить по 25 % (25 % – это интернет и 25 % – это дядя и конфетка на улице). Поэтому здесь мы должны работать с детьми. Летний период – это опасно для наших детей с точки зрения их личной безопасности. Юлия Бешанова:

Вы общались с такими детьми? Как долго они молчат, как часто такое насилие осуществляется не один раз? Свою историю рассказала 21-летняя девушка. Насилию она подверглась в 12 лет

Наталья Сахарчук:

Это может быть годами, потому что есть различные дети, которые терпели домашнее насилие от близких родственников. Это, как правило, либо родной отец, либо отчим, даже были случаи, когда это был родной дедушка. Бывали промежутки времени в два, три года, 10 лет. Я сейчас обращусь к началу нашей программы, где я сказала вам спасибо за то, что вы помогаете нам проводить в том числе профилактическую работу в части этого преступления. Если вы помните, у нас не один эфир с вами был на эту тему и ваши коллеги тоже поддержали нас в этом направлении. Случается ли в Беларуси самосуд над педофилами и где преступники ищут жертв? Рассказывает Виталий Капилевич. Наталья Сахарчук:

После того, когда вышла целая серия программ, передач, радиоэфиров, публикаций в интернет-пространстве, в газетах, получилось так, что к нам начали обращаться в большом количестве как социальные педагоги, так и сами дети, в том числе молодые девушки. Ей 21 год, а она подвергалась насилию, когда ей было 14 лет, 12 лет. Дети различные. Мы говорим, что есть эта проблема, что нужно о ней рассказывать. И после того, когда ребенок рассказывает либо социальному педагогу, либо родителям, либо кому-то из родственников, они, естественно, сразу же обращаются к нам. Юлия Бешанова:

Ребенку достаточно сложно говорить. «Насилие в отношении детей происходит, как правило, именно в благополучных семьях» Наталья Сахарчук:

Конечно. Ребенку достаточно сложно говорить на эту тему, иногда ему легче рассказать чужому человеку, а не своему родному. Это то, о чем мы с вами говорили: если в семье есть доверительные отношения, если родители любят своих детей, они заботятся, они умеют их слушать и слышат, то это стоит дорогого. Но, к сожалению, не всегда так происходит. Я вам однозначно могу сказать, что насилие в отношении детей происходит, как правило, именно в благополучных семьях. Семьи, которые находятся в социально опасном положении, – это не большая часть. Хватает всяких ситуаций. Есть родители, которые торгуют своими малолетними детьми и получают за это деньги, где дети являются участниками порнофильмов. Юлия Бешанова:

То есть родители это дело продвигают?

Наталья Сахарчук:

Есть и такие у нас случаи. Мы в своем Telegram-канале неоднократно об этом рассказывали. Есть случаи, где в качестве насильников выступают и сами дети. Почему я и говорю, впереди у нас летние лагеря. Родители, которые отпускают своих детей на отдых, тоже должны проводить с ними профилактические беседы. Если, не дай бог, кто-то его там обидел (либо это взрослый человек, либо это ребенок), сам несовершеннолетний должен обязательно об этом рассказать. Как правило, дети, в отношении которых совершают насилие, потом замыкаются. Сейчас обращение к родителям: если вы видите, что с вашим ребенком происходит что-то не так, если он замкнулся, если он перестал разговаривать, если он начал носить черную одежду, если он никуда не хочет выходить, у него в комнате темно, то есть обратите внимание на элементарные психологические моменты. Если вы не хотите или не можете сами достучаться до него, то в этой ситуации вам необходимо обратиться к специалисту, потому что дети чаще рассказывают о своих проблемах все-таки чужим людям. Юлия Бешанова:

Кто эти люди – психически неуравновешенные или они осознают, что делают? «Четкого портрета никто вам не скажет. Это люди абсолютно различного возраста» Наталья Сахарчук:

Четкого портрета никто вам не скажет. Это люди абсолютно различного возраста. Это не только мужчины, но и женщины могут быть. Когда к детям подходит чужой человек, это необязательно мужчина. Это могут быть люди и с высшим образованием, и со средним. Но процент людей с высшим образованием минимальный. Правильно?

Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

Минимальный. Педофилом может оказаться обыкновенный человек, законопослушный семьянин Наталья Сахарчук:

Этот человек может быть обыкновенный, нормальный, в том числе законопослушный семьянин. Это необязательно может быть человек, который ранее также подвергался насилию. В принципе, как говорится, что у человека в голове, очень сложно разобрать. Сейчас мы и говорим о том, что… Юлия Бешанова:

Опасаться надо любого. Наталья Сахарчук:

Абсолютно. Опасаться надо любого – это естественно. Тем не менее профилактику никто не отменял. Почему мы и говорим, что лучше спрофилактировать, чем потом раскрывать это преступление. Дети, в принципе, – самое дорогое, что есть в жизни абсолютно любого человека. И если ребенок подвергается насилию, если в отношении ребенка совершены какие-то действия сексуального характера либо если просто ребенок пострадал от действий другого человека, от действий своего родного человека, то этот человек должен быть наказан обязательно. И ребенок должен об этом знать. Юлия Бешанова:

Если трагедия происходит в семье, очень часто некоторые взрослые не хотят выносить наружу то, что происходит, особенно из благополучной семьи. «Это будущий наш гражданин». Как насилие над ребенком сказывается на его психике?

Наталья Сахарчук:

Абсолютно верно, и это не единичные случаи. У нас буквально недавно было раскрытие преступления, где отец насиловал своего ребенка на глазах у матери. А когда его интимные, скажем так, аппетиты захотели чего-то другого, он попытался перейти на своих племянников. Естественно, мать этих племянников заявила в милицию. Есть достаточно много примеров, где происходит насилие на глазах у второго родственника, и они не заявляют. Информация идет либо от соседей, либо от друзей, либо от того же социального педагога, которому рассказывает ребенок. А эти вещи нельзя замаливать. Не должно вообще существовать такого слова, как стыд, потому что причиняется и физическое, и моральное насилие в отношении ребенка. Это будущий наш гражданин, и если ребенок в детстве получает травму, то с этой травмой ему дальше будет очень тяжело. Юлия Бешанова:

Были ли другие ситуации в вашей практике, когда, например, из мести, сложный переходный возраст, ребенок оговаривал взрослого? Может ли ребенок оклеветать взрослого из мести? Случаи из жизни Наталья Сахарчук:

Такие случаи были, и уверена, что не только у нас, потому что дети по своей психологической составляющей жестокие. Если его кто-то обидел или не сделал то, что он хотел, ребенок может отомстить. И здесь речь идет не только об оговорах, в частности, взрослого. Например, мать развелась с отцом. Там девочка подросткового возраста. Приходит новый мужчина в семью. Он не устраивает свою падчерицу во всех составляющих, в том числе и в отношении к ней. Она спокойно может (и такие случаи были) и говорила, что он приставал, совершал действия сексуального характера. Здесь речь идет о том, что надо уметь разбираться в таких ситуациях. Естественно, что бы ни произошло, в любой ситуации нужно обратиться в органы внутренних дел. Мы обращаемся в том числе за помощью к психологам. У нас сегодня достаточно и сил, и средств, чтобы раскрывать такие преступления и чтобы дойти до той правды – действительно ребенок врет либо он делает это из мести. Наши дети на сегодняшний момент могут придумывать все что угодно. Это касается не только в теме педофилии, это и кибербезопасность. В одной из программ мы говорили о том, что у нас дети увлекаются лжеминированием, в том числе для того, чтобы отомстить тому, кто его обидел. «Есть и дети, есть и люди 50+». Кто чаще всего отправляет сообщения о лжеминировании, читайте здесь.