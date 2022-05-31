Как вычисляют педофилов в интернете и будут ли в Беларуси ужесточать наказание для них? Рассказывает Виталий Капилевич

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Тема, на которую мы сегодня будем говорить, достаточно сложная и болезненная, тем не менее молчать о ней нельзя. Преступления против половой неприкосновенности детей – насколько для Беларуси эта проблема актуальная? Давайте обсудим, насколько это актуальная проблема для нас сегодня. За 4 месяца 2022-го выявлено 390 преступлений, связанных с педофилией, 10 лет назад за год всего 36

Виталий Капилевич, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

С каждым годом она все актуальнее. Цифры говорят сами за себя: за четыре месяца 2022 года выявлено 390 преступлений, связанных с педофилией. Если 10 лет назад в год выявлялось 36, то мы понимаем, насколько серьезна проблема, насколько серьезна в целом латентность этих проявлений в международном формате даже. Но с каждым годом мы уровень латентности преступлений сексуальной направленности против несовершеннолетних сокращаем, выявляя все больше преступлений. Рассказываем родителям, рассказываем детям, проводим правовое просвещение, чтобы все знали, понимали, о чем идет речь и как себя от этого уберечь. Почему ребенок молчит о том, что стал жертвой педофила, и что делать, если это произошло? Читайте здесь. Юлия Бешанова:

Вы говорите, что цифры растут. Это связано с тем, что количество преступлений выросло или же дети стали больше говорить и доверять взрослым? Виталий Капилевич:

Я думаю, что это комплексная работа. Это говорит о том, что дети стали разговаривать на эту тему, они стали более открыты, родители этому вопросу уделяют больше внимания, достаточно большое внимание со стороны образования и медицины. С 2017 года у нас работает совместный алгоритм действий, который показал свою эффективность, и с каждым годом эта эффективность улучшается. Юлия Бешанова:

Ваше ведомство подготовило фильм. Я так полагаю, что это больше для профилактики. Истории действительно трогательные. Давайте посмотрим фрагмент из этого фильма (подробнее в видеоматериале). Истории в этом фильме действительно трогают, обескураживают и вызывают чувство жалости, с которым невозможно справиться. Это действительно на реальных историях? О педофилии: «99 % таких преступлений на сегодня раскрыты»

Виталий Капилевич:

Да, фильм создан на реальных историях. Героиня нашего фильма, услышав нас в свое время по телевидению, обратилась, рассказала о том, как сложно ей было в тот период, пока она молчала. На основании этого фильма многие должны задуматься и сделать выводы о том, что если вам что-то известно в этой части, вы не должны молчать. Таких историй на самом деле очень много, и это лишь малая часть того, что мы смогли показать, чтобы оценить масштабы и трагедию этого вопроса. Каждый наш сотрудник, занимаясь раскрытием такого вида преступлений, всю эту боль проводит через себя. Поэтому наша работа организована на максимальных условиях. Мы не уйдем домой, пока преступление не будет раскрыто. 99 % таких преступлений на сегодня раскрыты. Юлия Бешанова:

Как работают оперативники? Ведь это достаточно тонкая материя – детская душа. Как вычислить человека, который причинил и совершил это насилие? Виталий Капилевич:

Проводя разъяснительную работу, общение с населением, организация работы взаимодействия заинтересованных субъектов профилактики. Это работа в школах, работа психолога. Мы обращаем внимание. Есть определенные критерии, разработана методическая рекомендация совместно с Министерством здравоохранения и Министерством образования, которая дает свою результативность. Периодические комплексные подходы по организации противодействия педофилии тоже приносят свои плоды. Юлия Бешанова:

А как в интернете вычислить педофила? Как вычисляют педофила, который ищет жертв в интернете?

Виталий Капилевич:

Что касается оперативной составляющей работы по интернету, это, конечно же, мониторинг различных соцсетей нашими сотрудниками с целью выявления распространения порнографических материалов, общения. Но большая доля раскрытия таких преступлений – это своевременное сообщение тех, кто попал в беду. Юлия Бешанова:

Кто чаще сообщает о случившемся? Сами дети приходят ко взрослым, психологи в школе замечают изменения в поведении ребенка? Как разматывается этот клубок? Виталий Капилевич:

88 преступлений, выявленных в интернете, так называемые груминговые преступления. Их можно разделить на несколько категорий. Около 20 % таких преступлений – это заявительный принцип, по которому уже оперативники занимаются дальше, работая в Сети, вычисляя педофила. Вся остальная работа – это мониторинг и выявление сотрудниками. И остатком будут дополнительно выявленные эпизоды в рамках расследования уже возбужденных уголовных дел после изъятия техники, проведения соответствующих экспертиз и получения дополнительной информации. Почему нельзя молчать о совершенном насилии? История девушки Юлия Бешанова:

Обращаются девочки и 21 года. Это преступление имеет срок давности? Виталий Капилевич:

Нет. Юлия Бешанова:

В любой момент, когда человек решил заявить о том, что над ним совершено насилие, это преступление будет раскрываться?

Виталий Капилевич:

Сегодня мы сталкиваемся с этими вопросами, и сегодня не идет речь только о несовершеннолетних. Да, потерпевшими они были на момент несовершеннолетия. Достаточно интересный пример из свежих – то, что произошло. К нам обратилась девушка 20 лет, которая сегодня отбывает наказание в местах лишения свободы за незаконный оборот наркотиков. Длительное время она не решалась сделать этот шаг и рассказать, что в течение длительного периода, начиная с 10 лет, она подвергалась сексуальному насилию со стороны близкого родственника. И только лишь в свои 20 она приняла решение, оценив все, что из-за этого с ней происходило все это время. Юлия Бешанова:

И как дальше развивались события? Возбуждается уголовное дело, то есть не избежать наказания? Виталий Капилевич:

Не избежать наказания. Юлия Бешанова:

Давайте поговорим о том, какая ответственность в Беларуси предусмотрена, насколько она жесткая. Допустим, в Казахстане за такие преступления предусмотрена химическая кастрация. А как у нас обстоят дела? В течение полугода мы придем к ужесточению наказания для педофилов Виталий Капилевич:

На сегодня у нас до 15 лет лишения свободы. Но в части организации химической кастрации на базе Министерства внутренних дел создана рабочая группа. Сейчас Министерство здравоохранения прорабатывает вопрос технического плана. И в течение, я думаю, полугода мы придем к конкретному результату по ужесточению этого наказания.

Юлия Бешанова:

Что такое 15 лет? Через 15 лет человек вышел на свободу – случаются рецидивы? Виталий Капилевич:

Случаются рецидивы. Конечно, процент на сегодня достаточно низкий, но вместе с тем из 214 установленных подозреваемых по уголовным делам всего лишь девять имели судимость за аналогичные преступления. Нужно понимать, что такого человека не приветствуют и в местах лишения свободы, он имеет определенно серьезный статус и серьезные проблемы соответственно. По освобождению, конечно, со стороны Министерства внутренних дел к нему достаточно пристальное внимание. Наверное, вот эти комплексные позиции и делают сегодняшнюю цифру рецидива по этому направлению. Есть ли социальный портрет педофила? Виталий Капилевич:

Что касается в целом социального портрета педофила, мы прорабатывали вопрос, проводили серьезный анализ, подключали к этому вопросу и специалистов-психологов. К сожалению, мы не могли четко определить категорию, которая подвержена. Это действительно с годами меняющиеся личности. Единственное, какая характеристика в процентном соотношении: 70 % – это лица, имеющие среднее и среднее специальное образование. Это достаточно широкий спектр, и такой критерий не позволяет сделать нам четкие выводы. «Работать на профилактику». Можно ли остановить педофила на стадии его фантазий? Юлия Бешанова:

Потом с такими детьми работают психологи, продолжается наблюдение за ними? Виталий Капилевич:

Конечно, из фильма [фильм ведомства – прим. ред.] даже мы видим, что в Республике Беларусь на системной основе этот вопрос работает, каждой жертве оказывается помощь психологическая, соответственно с каждым ребенком проводится длительная комплексная работа по его реабилитации. В целом я скажу, вернувшись к законодательным инициативам, и опять-таки выводы из фильма определенные. Мы говорим о том, что сегодня педофилия с учетом развития доступности интернета и порноконтента толкает условно педофила к реальной жертве. В этих целях тоже инициатива Министерства внутренних дел в части криминализации хранения и коллекционирования детской порнографии. Это позволит нам работать с потенциальным педофилом на ранней стадии, не допустив совершения тяжкого и особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего. Юлия Бешанова:

То есть остановить на стадии фантазии?