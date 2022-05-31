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«Идёт ревизия задвижек, испытания». В Минской области началась подготовка к отопительному сезону

31 мая 2022 19:04
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Новости Беларуси. В Минской области началась подготовка к отопительному сезону. Испытанию и профилактическому ремонту подлежат около 3 тысяч километров теплосетей. Также к холодам специалисты заготовят свыше 250 тысяч кубических метров древесного топлива, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Идёт ревизия задвижек, испытания». В Минской области началась подготовка к отопительному сезону-1

Не обойдется и без новых объектов. К этому отопительному сезону сдадут в эксплуатацию две новые котельные в Крупском и Минском районах. Активно специалисты готовят и жилфонд. Проводят капитальный ремонт, при необходимости утепляют фасады. Перечень работ определяют индивидуально для каждого здания. Сейчас основное внимание теплоузлам. Все приборы необходимо настроить заранее.

«Идёт ревизия задвижек, испытания». В Минской области началась подготовка к отопительному сезону-4

Ольга Бачище, председатель правления ЖСПК № 53:
Идет поверка монометров, поверка теплосчетчика, электросчетчиков. Это проведение гидравлических испытаний, пневмогидравлических испытаний. Подготовка у нас идет по плану, нет никаких экстраординарных ситуаций.

«Идёт ревизия задвижек, испытания». В Минской области началась подготовка к отопительному сезону-7

Валерий Бабицкий, заместитель председателя Жодинского горисполкома:
ТЭС на сегодня уже провела гидравлические испытания. Проходили гидравлические испытания с 15 мая по 29, но закончили раньше, порывов к уровню прошлого года гораздо меньше. Аварии те, которые вскрылись, хорошо, что они вскрылись сейчас, поэтому все устраним. Идет ревизия задвижек, испытания.

Всего в центральном регионе необходимо подготовить больше 800 теплоисточников. Паспорта готовности объекты получат до 1 октября.

# Отопительный сезон # общество # Ольга Бачище # Валерий Бабицкий # Фотофакт

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