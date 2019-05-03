«Это материал, который просто распадается на мелкие кусочки». Биопакеты – миф?

Биопакеты. В Беларуси такой упаковочный тренд уже не нов. Несколько лет в некоторых сетях появилась такая альтернатива. Вот только с точки зрения химии – это, порой, настоящая теория обмана, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Биопакеты. В Беларуси такой упаковочный тренд уже не нов. Несколько лет в некоторых сетях появилась такая альтернатива. Вот только с точки зрения химии – это, порой, настоящая теория обмана, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Татьяна Кузнецова, экоактивистка:
Биоразлагаемый материал, из которого делают пакеты у нас, – это материал, который просто распадается на мелкие кусочки, и потом уже этот микропластик попадает в океаны, моря, дальше – в рыбу, и потом оказывается у нас на тарелке.
Но есть и группа пакетов, действительно, поддающихся биоразложению.
Они производятся из натуральных материалов (например, крахмала). В общем, для того, чтобы кот был в правильном мешке, нужно придерживаться золотой заповеди эколайфстайла: читать внимательно состав и значки, в том числе – на соединительных швах.