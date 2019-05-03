«Это материал, который просто распадается на мелкие кусочки». Биопакеты – миф?

Татьяна Кузнецова, экоактивистка:

Биоразлагаемый материал, из которого делают пакеты у нас, – это материал, который просто распадается на мелкие кусочки, и потом уже этот микропластик попадает в океаны, моря, дальше – в рыбу, и потом оказывается у нас на тарелке.