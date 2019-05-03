«Боже, спасибо, что вы открылись!»: первый магазин без упаковки появился в Минске

Бизнес активно принимает оттенок «зелёного». Две экологически настроенные девушки сгенерировали идею, и теперь в стране появился первый магазин без упаковки, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Бизнес активно принимает оттенок «зелёного». Две экологически настроенные девушки сгенерировали идею, и теперь в стране появился первый магазин без упаковки, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Юлия Лисица, бизнесмен:
Довольно популярные и очень ходовые многоразовые прокладки, бамбуковые щётки.
В магазине – около полусотни наименований, что примечательно, 80 процентов продукции made in Беларусь.
Светлана Гатальская, бизнесмен:
Очень много людей говорили: «Боже, спасибо, что вы открылись! Так здорово! Мы так долго ждали этот магазин!» Это было очень воодушевляюще.