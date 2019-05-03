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«Боже, спасибо, что вы открылись!»: первый магазин без упаковки появился в Минске

03 мая 2019 13:46
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Бизнес активно принимает оттенок «зелёного». Две экологически настроенные девушки сгенерировали идею, и теперь в стране появился первый магазин без упаковки, рассказали в программе «Специальный репортаж».

«Боже, спасибо, что вы открылись!»: первый магазин без упаковки появился в Минске-1

Юлия Лисица, бизнесмен:
Довольно популярные и очень ходовые многоразовые прокладки, бамбуковые щётки.

В магазине – около полусотни наименований, что примечательно, 80 процентов продукции made in Беларусь.

«Боже, спасибо, что вы открылись!»: первый магазин без упаковки появился в Минске-4

Светлана Гатальская, бизнесмен:
Очень много людей говорили: «Боже, спасибо, что вы открылись! Так здорово! Мы так долго ждали этот магазин!» Это было очень воодушевляюще.

«Боже, спасибо, что вы открылись!»: первый магазин без упаковки появился в Минске-7

# Экология # общество # Юлия Лисица # Светлана Гатальская

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