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Чем опасен пластиковый стаканчик?

03 мая 2019 13:46
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Чем опасен пластиковый стаканчик, и есть ли ему замена, разбирались в программе «Специальный репортаж».

Чем опасен пластиковый стаканчик?-1

Мы заглянули в одно из кафе Минска и поинтересовались у продавца, можно ли купить кофе в свою чашку.

– Здравствуйте. Можно мне американо?
– Да. Можно.
– А к вам часто приходят и просят налить в свою чашку?
– В последнее время – достаточно часто. Тенденция к тому, что все приносят свои чашки.

Владимир Зуев, руководитель эколого-краеведческого общественного объединения «Неруш»:
Перехожу на то, что может служить человеку многоразово. Полиэтилентерефталаты при самом производстве не очень хороши. Я, как химик, это знаю. И плюс – доказано, что в ряде случаев некоторые напитки, содержащие органические вещества – даже консерванты, например, бензоат или ещё что-то, при воздействии с ПЭТ-материалом могут менять свою химическую природу – происходить какие-то реакции.

В Беларуси пластиковые и бумажные стаканчики, в которых популярны напитки навынос, не перерабатываются. Анатомия мимолётного удовольствия такова: крышка из полистирола содержит канцерогены, они особо опасны при нагреве, сам стакан содержит пластик, а чтобы стакан не таял, с внешней стороны укрепляют полиэтиленовым покрытием. Многокомпонентный состав затрудняет переработку, потому это становится экономической утопией, а тысячи стаканчиков занимают место под солнцем на ближайшей свалке.

# Экология

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