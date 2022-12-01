«Маленький перекус должен быть». В минских школах стартовал проект по совершенствованию школьного питания

Новости Беларуси. Полезные десерты и вкусные перекусы. В пяти столичных школах стартовал пилотный проект по совершенствованию ассортимента продукции в буфете, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Будут реализовывать товары с пометкой «для детского» или «школьного питания». Они разработаны с помощью ученых Национальной академии наук. В лакомствах снижено содержание сахара, зато больше витаминов и микроэлементов. Кстати, выпечка собственного производства приготовлена исключительно на сливочном масле. Также в ассортименте школьников появились злаковые хлебцы, ягодные конфеты и насыщенный пектинами мармелад, полезный для роста и развития детей.

Дарья Батура, ученица средней школы № 223 имени Иона Солтыса:

У нас чисто, всегда вкусно. Вкусные куриные котлеты, каша гречневая, выпечка также у нас очень хорошая.

Глеб Ивашко, ученик средней школы № 223 имени Иона Солтыса:

Довольно удобно сейчас стало в буфете. Приходишь, и сразу все есть. Можно было купить какую-нибудь сосиску в тесте, чай и йогурт.

Геннадий Белявский, директор средней школы № 223 имени Иона Солтыса:

Сегодня мы очень рады, что мы попали в пилотный проект, потому что сегодня меняется мир, меняются подходы ко всему, в принципе. Меняется ребенок. Ни в коем случае нельзя уходить от горячего питания, но маленький перекус должен присутствовать.

Надежда Лукашевич, директор комбината школьного питания:

Каждый месяц мы собираемся рабочей группой, будем рассматривать, насколько популярна эта продукция, что нужно добавить, что еще сделать, чтобы детям было удобно, полезно. Чтобы были довольны и дети, и родители.