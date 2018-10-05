«Это люди, это судьбы человеческие». Торжественная церемония к 100-летию уголовного розыска Беларуси состоялась в Минске

Новости Беларуси. 100 лет на страже правопорядка. Уголовный розыск Беларуси отмечает вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября торжественная церемония на площади герба и флага собрала десятки сыщиков со всей страны. Среди них и ветераны службы.
Сотрудников и почетных представителей подразделения поздравил министр МВД Игорь Шуневич. Некоторым из них за огромный вклад и преданность работе вручили заслуженные награды и погоны. Надо отметить, за последние годы в стране благодаря усилиям белорусских сыщиков удается раскрывать порядка 90 % тяжких преступлений.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
За это время служба превратилась в очень серьезный инструмент в государстве по раскрытию и предотвращению преступлений. Сегодня служба обладает огромным опытом, всем необходимым техническим оснащением для того, чтобы адекватно реагировать на все вызовы и угрозы криминального мира.
Я не побоюсь этого слова и такого сравнения: сегодня это, наверное, одна из лучших служб – не только в нашем Министерстве, но и среди аналогичных ведомств соседних государств.
Сергей Якубель, начальник управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Праздник целой службы, которой исполнилось 100 лет. Это люди, это судьбы человеческие. Есть люди, которые посвятили этому празднику всю свою жизнь, готовились к нему, шли целенаправленно. Своей работой, своими результатами показывали значимость уголовного розыска в целом в Республике Беларусь.
Безусловно, те чувства, которые сегодня испытываю я, передаются и на мою семью, и, уверен, на семьи сотрудников, и сотрудников, которые присутствовали здесь на награждении.
Кроме того, 4 октября в честь праздника в Лошицком парке Минска заложили лиственную аллею и открыли памятный знак (подробнее об этом читайте здесь). Теперь в этом месте будут проходить торжественные мероприятия, посвященные не только Дню розыска, но и другим памятным датам ведомства.