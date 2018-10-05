«Это люди, это судьбы человеческие». Торжественная церемония к 100-летию уголовного розыска Беларуси состоялась в Минске

Новости Беларуси. 100 лет на страже правопорядка. Уголовный розыск Беларуси отмечает вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 октября торжественная церемония на площади герба и флага собрала десятки сыщиков со всей страны. Среди них и ветераны службы.

Сотрудников и почетных представителей подразделения поздравил министр МВД Игорь Шуневич. Некоторым из них за огромный вклад и преданность работе вручили заслуженные награды и погоны. Надо отметить, за последние годы в стране благодаря усилиям белорусских сыщиков удается раскрывать порядка 90 % тяжких преступлений.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

За это время служба превратилась в очень серьезный инструмент в государстве по раскрытию и предотвращению преступлений. Сегодня служба обладает огромным опытом, всем необходимым техническим оснащением для того, чтобы адекватно реагировать на все вызовы и угрозы криминального мира. Я не побоюсь этого слова и такого сравнения: сегодня это, наверное, одна из лучших служб – не только в нашем Министерстве, но и среди аналогичных ведомств соседних государств.