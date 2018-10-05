«Используем на уроках телефоны». Молодые учителя рассказывают о том, как заинтересовать учеников

Учитель, педагог, наставник, мастер. Как много лестных слов приходит на ум, когда речь идет про представителей благородных профессий. В предстоящее воскресенье – 7 октября белорусы отметят День учителя.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – учитель русского языка и литературы СШ №66 г. Минска – Виктор Крень и учитель истории СШ №26 г. Минска – Татьяна Красько.

Как молодые специалисты выбрали профессию учителя? Как они добиваются расположения у своих учеников? Узнаете, посмотрев видеоматериал.