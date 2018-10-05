Это событие станет знаковым в истории службы. К 100-летию уголовного розыска в Минске заложили аллею и установили памятный знак

Церемония собрала ветеранов, действующих оперативников, курсантов Академии МВД. Аллея станет знаковым местом встречи прошлого и будущего поколений сыщиков. Планируется, что каждый год здесь будут проходить торжественные мероприятия, посвященные не только Дню уголовного розыска, но и другим памятным датам ведомства.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Уверен, что это событие станет знаковым в истории и жизни службы. Кроме того, что эта служба легендарная, достойная и, скажем так, основная в системе правоохранительного блока в целом в государстве, она еще богата своими традициями.

Я хотел бы сказать огромное спасибо всем тем начальникам уголовного розыска Республики Беларусь, которые сегодня в строю, в прямом и в переносном смысле этого слова, которые в свое время вложили всю свою жизнь, всю свою душу в создание лучших традиций этой службы. Убежден, что молодое поколение сыщиков будет свято чтить эти традиции, и это место закладки аллеи станет знаковым местом встреч ни одного поколения работников уголовного розыска.