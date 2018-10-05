«Из книг я подчеркиваю, как они собирают эти улики». Победительница конкурса «Мой папа сыщик» о своем рисунке

Наша служба и опасна и труда. Сегодня исполняется ровно 100 лет со дня образования уголовного розыска органов внутренних дел Беларуси.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома – Юрий Смоликов и победительница конкурса «Мой папа сыщик» в категории 11-15 лет – Валерия Гирко.

Какие мероприятия планируются на праздник? Из чего состоит работа сотрудников уголовного розыска? Что рассказывается в книге «Становление уголовного розыска» Беларуси? Узнаете, посмотрев видеоматериал.