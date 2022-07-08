Батуты, лабиринты и сладкая вата. Первый игровой детский центр открылся в Клецке

Новости Беларуси. Новый детский игровой центр открылся в Клецке. Это первое в райцентре заведение такого формата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для маленьких посетителей тут работают батуты, горки, лабиринты, игровые домики и бассейны с шариками. Есть также настольный футбол и хоккей. Организована торговая точка со сладостями: попкорном и сладкой ватой.

Татьяна Новикова:

Сюда я привела своих дорогих внученек. У меня три внученьки: София, Дарья и Алиска. Я сама работаю в детском саду, просто спросила у своих родителей, потому что мы сами из деревни, куда можно детей сводить. Дети приехали из Минска, но все равно хочется какое-то развлечение.

Александр Сенькевич, предприниматель:

Все, что надо для детей, надо советоваться, что-то для детей не хватает ­– мы это дополняем. Кафе детское достраивается здесь рядом. Тоже чисто детское, чтобы дети и покушали, и мультфильмы посмотрели.