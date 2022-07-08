Прямой эфир

Батуты, лабиринты и сладкая вата. Первый игровой детский центр открылся в Клецке

08 июля 2022 15:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый детский игровой центр открылся в Клецке. Это первое в райцентре заведение такого формата, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Батуты, лабиринты и сладкая вата. Первый игровой детский центр открылся в Клецке-1

Для маленьких посетителей тут работают батуты, горки, лабиринты, игровые домики и бассейны с шариками. Есть также настольный футбол и хоккей. Организована торговая точка со сладостями: попкорном и сладкой ватой.

Батуты, лабиринты и сладкая вата. Первый игровой детский центр открылся в Клецке-4

Татьяна Новикова:
Сюда я привела своих дорогих внученек. У меня три внученьки: София, Дарья и Алиска. Я сама работаю в детском саду, просто спросила у своих родителей, потому что мы сами из деревни, куда можно детей сводить. Дети приехали из Минска, но все равно хочется какое-то развлечение.

Батуты, лабиринты и сладкая вата. Первый игровой детский центр открылся в Клецке-7

Александр Сенькевич, предприниматель:
Все, что надо для детей, надо советоваться, что-то для детей не хватает ­ мы это дополняем. Кафе детское достраивается здесь рядом. Тоже чисто детское, чтобы дети и покушали, и мультфильмы посмотрели.

Батуты, лабиринты и сладкая вата. Первый игровой детский центр открылся в Клецке-10

Центр работает ежедневно. Здесь регулярно проходят мероприятия и детские праздники.

# Дети и родители # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Готовим специалистов не только для себя». 86 сотрудников пополнят ряды подразделений ГКСЭ Беларуси
08 июля 2022 14:57

«Готовим специалистов не только для себя». 86 сотрудников пополнят ряды подразделений ГКСЭ Беларуси

«Вопросов очень много». Все стороны летней подработки для молодёжи. Анонс ток-шоу «Большой город»
08 июля 2022 14:56

«Вопросов очень много». Все стороны летней подработки для молодёжи. Анонс ток-шоу «Большой город»

В Минске произошли 2 ДТП с участием мотоциклистов. Оба водителя госпитализированы
08 июля 2022 14:14

В Минске произошли 2 ДТП с участием мотоциклистов. Оба водителя госпитализированы