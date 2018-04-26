«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж

Специализация посевов на пострадавших территориях – часть технологии, не соблюдая которую, просто невозможно вести сельское хозяйство. Сеять овёс и ячмень здесь нужно предельно осторожно, а вот пшеница и тритикале дают неплохой результат. В этом на своём 20-летнем опыте убедился Сергей Мастобай.

Сергей Мастобай, главный агроном сельхозпредприятия:

В этом году озимые перезимовали на «отлично». Планирую получить в этом году 11 тысяч зерна. Это поле – одно из самых сложных в регионе.

Оно расположено вдоль границы зоны отчуждения. В 1986 году чернобыльское облако принесло сюда радиоактивные стронций и цезий. Несоблюдение научно обоснованной технологии здесь сродни саботажу.

Сергей Мастобай:

Я вам сразу говорю, это будет превышение сразу и по цезию, и по стронцию, если удобрения не вносить. Если дать людям расслабиться – это нарушение технологии, и мы никогда хороших успехов иметь не будем. Поэтому надо всё жёстко делать. Дисциплина должна быть жёсткая. Я просто не знаю, что бы было, если бы мы не выполнили. А так мы выполняем.

Александр Царенок, заведующий лабораторией Института радиологии Национальной академии наук Беларуси:

За счёт одних травянистых кормов сбалансировать рацион кормления продуктивных животных невозможно. Нужно дополнительно балансировать по всем элементам питания, особенно минерального питания. Наши исследования показали, что, в среднем, дефицит кальция в рационах животных составляет 20% и больше. Поэтому необходим адресный подход к использованию комбикормов. И применение данных комбикормов позволило снизить на 20-25% содержание радионуклидов в мясе и молоке.

Наталья Захожая, житель Брагинского района:

Такие вареники наши бабушки всегда делали на большие праздники: свадьбы, крестины. Делаю по бабушкиному рецепту. Использую всегда своё молоко, масло, которое делаю сама, и яйца. Муку, естественно, покупаем в магазине. Наталья Захожая всегда готовит для большой семьи. Балует мужа и трёх дочерей.

Часть выпечки уезжает в университетское общежитие старшей девочки. Хозяйка говорит, что семья живёт хорошо. В достатке. Хватает и на ремонт, и на машину, и на обучение детей. В основе экономической модели их подсобного хозяйства, как и всего Брагинского района, молоко.

В их маленьком стаде 7 коров. В сезон Наталья продаёт до 120 литров молока в сутки.

Александр Добриян:

То, что у вас территория, пострадавшая от аварии на ЧАЭС, накладывает отпечаток на ведение хозяйства?

Наталья Захожая:

Нет. С какой-то стороны даже и лучше. Во-первых, по чернобыльской программе у нас и пастбища перезалужаются. Выделяются нам бесплатно комбикорма. У нас регулярно санстанция берёт молоко на анализы. Я обычно молоко не даю, даю сыворотку на проверку, потому что говорят, что сыворотка – это конечный продукт. И если что-то плохое есть, то там будет в самом большом количестве. Я всегда даю сыворотку, но замечаний нам никогда не было, что у нас что-то не в порядке с молоком. Наталье и Александру жить хорошо ничто не мешает. В основе их жизненного успеха – элементарная самодисциплина и любовь к труду.