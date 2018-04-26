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«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж

26 апреля 2018 17:37
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«Малина у вас – чистая. Я смело кормлю внука!»: как фермеры в Брагинском районе выращивают экопродукты

«Вся наша семья питается со своего участка»: что замдиректора Института радиологии выращивает на даче в «чернобыльском» районе

Белорусские учёные создали не только подробную карту загрязнённых территорий, но и с высокой вероятностью могут сказать где, что и как посеять чтобы получить чистый урожай.

«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж -1

Специализация посевов на пострадавших территориях – часть технологии, не соблюдая которую, просто невозможно вести сельское хозяйство. Сеять овёс и ячмень здесь нужно предельно осторожно, а вот пшеница и тритикале дают неплохой результат. В этом на своём 20-летнем опыте убедился Сергей Мастобай.

«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж -4

Сергей Мастобай, главный агроном сельхозпредприятия:
В этом году озимые перезимовали на «отлично». Планирую получить в этом году 11 тысяч зерна.

Это поле – одно из самых сложных в регионе.

«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж -7

Оно расположено вдоль границы зоны отчуждения.

В 1986 году чернобыльское облако принесло сюда радиоактивные стронций и цезий. Несоблюдение научно обоснованной технологии здесь сродни саботажу.

«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж -10

Сергей Мастобай:
Я вам сразу говорю, это будет превышение сразу и по цезию, и по стронцию, если удобрения не вносить. Если дать людям расслабиться – это нарушение технологии, и мы никогда хороших успехов иметь не будем.

Поэтому надо всё жёстко делать.

Дисциплина должна быть жёсткая. Я просто не знаю, что бы было, если бы мы не выполнили. А так мы выполняем.

«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж -13

Зерно с этого поля не может стать пышной булкой или ароматным пряником. Его отправляют исключительно на фуражные цели. В своё время, предлагалось перерабатывать в спирт, но экономика молока оказалась лучше.

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«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж -16

Александр Царенок, заведующий лабораторией Института радиологии Национальной академии наук Беларуси:
За счёт одних травянистых кормов сбалансировать рацион кормления продуктивных животных невозможно. Нужно дополнительно балансировать по всем элементам питания, особенно минерального питания. Наши исследования показали, что, в среднем, дефицит кальция в рационах животных составляет 20% и больше.

Поэтому необходим адресный подход к использованию комбикормов.

И применение данных комбикормов позволило снизить на 20-25% содержание радионуклидов в мясе и молоке.

«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж -19

«Результаты теста получаем через 8 минут. Тесты говорят, что антибиотики в молоке отсутствуют»

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Заставить человека жить хорошо, действительно, невозможно. Но побудить к тому, чтобы быть успешным, можно.

«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж -22

Наталья Захожая, житель Брагинского района:
Такие вареники наши бабушки всегда делали на большие праздники: свадьбы, крестины. Делаю по бабушкиному рецепту. Использую всегда своё молоко, масло, которое делаю сама, и яйца. Муку, естественно, покупаем в магазине.

Наталья Захожая всегда готовит для большой семьи.

Балует мужа и трёх дочерей.

«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж -25

Часть выпечки уезжает в университетское общежитие старшей девочки. Хозяйка говорит, что семья живёт хорошо. В достатке.

Хватает и на ремонт, и на машину, и на обучение детей.

В основе экономической модели их подсобного хозяйства, как и всего Брагинского района, молоко.

«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж -28

В их маленьком стаде 7 коров.

В сезон Наталья продаёт до 120 литров молока в сутки.

«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж -31

Александр Добриян:
То, что у вас территория, пострадавшая от аварии на ЧАЭС, накладывает отпечаток на ведение хозяйства?

«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж -34

«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж -36

Наталья Захожая:
Нет. С какой-то стороны даже и лучше. Во-первых, по чернобыльской программе у нас и пастбища перезалужаются. Выделяются нам бесплатно комбикорма. У нас регулярно санстанция берёт молоко на анализы. Я обычно молоко не даю, даю сыворотку на проверку, потому что говорят, что сыворотка – это конечный продукт.

И если что-то плохое есть, то там будет в самом большом количестве.

Я всегда даю сыворотку, но замечаний нам никогда не было, что у нас что-то не в порядке с молоком.

Наталье и Александру жить хорошо ничто не мешает. В основе их жизненного успеха – элементарная самодисциплина и любовь к труду.

«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж -39

Они точно знают, что всё в этом мире теперь зависит только от них самих, а вовсе не от показателей дозиметра. И с этим знанием сегодня живут тысячи белорусов, в своё время принявшие волевое решение не оставлять в беде свою малую родину.

# общество # Авария на Чернобыльской АЭС # Александр Чубса # Жанна Чубса # Галина Седукова # Нина Макаренко # Майя Федончук # Андрей Мостовенко # Светлана Атрощенко

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