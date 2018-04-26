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«Результаты теста получаем через 8 минут. Тесты говорят, что антибиотики в молоке отсутствуют»

26 апреля 2018 17:39
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Здоровое питание и строгий режим дня.

Белорусские бурёнки ведут полноценную жизнь олимпийских чемпионов.

«Результаты теста получаем через 8 минут. Тесты говорят, что антибиотики в молоке отсутствуют»-1

Их успехи регулярно отмечают золотыми медалями на международных выставках и дегустациях. И, как это обычно бывает, из успеха вытекает пристальный контроль.

«Результаты теста получаем через 8 минут. Тесты говорят, что антибиотики в молоке отсутствуют»-4

Ищут, конечно, не пресловутый мельдоний.

Здесь термины другие: макролиды, хинолоны и прочие антибиотики.

«Результаты теста получаем через 8 минут. Тесты говорят, что антибиотики в молоке отсутствуют»-7

Нина Макаренко, помощник начальника молочно-товарного комплекса:
Очень тщательно проверяли.

Эту ферму в Хойникском районе буквально на днях пристально изучали очередные зарубежные контролёры.

Но за качество своего молока здесь не беспокоятся.

«Результаты теста получаем через 8 минут. Тесты говорят, что антибиотики в молоке отсутствуют»-10

Каждая партия, прежде чем отправится на переработку, проходит обязательный контроль.

«Результаты теста получаем через 8 минут. Тесты говорят, что антибиотики в молоке отсутствуют»-13

Сотрудница молочно-товарного комплекса:
Результаты теста получаем через 8 минут. Тесты говорят, что антибиотики в молоке отсутствуют.

«Чернобыль-32. Технология жизни». Специальный репортаж

# общество # Авария на Чернобыльской АЭС # Нина Макаренко

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