«Результаты теста получаем через 8 минут. Тесты говорят, что антибиотики в молоке отсутствуют»

Здоровое питание и строгий режим дня. Белорусские бурёнки ведут полноценную жизнь олимпийских чемпионов.

Их успехи регулярно отмечают золотыми медалями на международных выставках и дегустациях. И, как это обычно бывает, из успеха вытекает пристальный контроль.

Ищут, конечно, не пресловутый мельдоний. Здесь термины другие: макролиды, хинолоны и прочие антибиотики.

Нина Макаренко, помощник начальника молочно-товарного комплекса:

Очень тщательно проверяли. Эту ферму в Хойникском районе буквально на днях пристально изучали очередные зарубежные контролёры. Но за качество своего молока здесь не беспокоятся.

Каждая партия, прежде чем отправится на переработку, проходит обязательный контроль.