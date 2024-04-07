Белорусские школьники мастерят домики для птиц. Небольшое производство организовали в кабинете труда

За тем, как работает небольшое производство в кабинете труда Полсвижской школы, наблюдала Александра Ходюкова.

Экологическая инициатива по сборке домиков для пернатых по-настоящему захватила белорусских школьников. Этой весной только в Лепельском районе учащиеся смастерят и развесят около 650 синичников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мелкая стружка в воздухе и стук молотков. На верстаках – необходимые детали для сборки синичников. Настоящий передовик этого небольшого производства – девятиклассник Артем Астапенко.

Артем Астапенко, учащийся Полсвижской базовой школы имени Н.Н. Томашевича Лепельского района:

Каждый день после уроков мы приходим в кабинет труда. К своей работе относимся очень ответственно. В день я могу сделать от 5 до 8 синичников.

Для сборки синичника необходимо всего восемь деталей. Но каждая из них должна быть сделана строго по размеру, чтобы при сбивании элементов не допустить щелочек.