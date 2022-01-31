Прямой эфир

Это их очередной шедевр – итальянская чиабатта. Смотрите, какими блюдами удивляет гостей и соседей эта семья

31 января 2022 15:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Семья из Узденского района – Галина Миронова и Юрий Ковалев – удивляет соседей и гостей кулинарными изысками. Сами выпекают хлеб и сладкую сдобу, делают сыр. Кроме того, семья любит путешествовать. Исколесили Беларусь, побывали практически во всей Европе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробнее – в сюжете Юлии Минич.

Это их очередной шедевр – итальянская чиабатта. Смотрите, какими блюдами удивляет гостей и соседей эта семья-1

Мы ставим на весы нашу емкость, сбрасываем вес и наливаем 330 грамм теплой воды. Она у меня уже заранее отмерена. И заранее у меня приготовлено буквально 6 грамм дрожжей. Я только живыми дрожжами пользуюсь.

Это их очередной шедевр – итальянская чиабатта. Смотрите, какими блюдами удивляет гостей и соседей эта семья-4

А это очередной шедевр Галины Мироновой – итальянская чиабатта. Список ингредиентов простой – вода, дрожжи, мука и соль. А для приятного аромата использует прованские травы.

Это их очередной шедевр – итальянская чиабатта. Смотрите, какими блюдами удивляет гостей и соседей эта семья-7

Продолжение смотрите в видеоматериале.

# Кулинария # общество # Юлия Минич # Галина Миронова # Юрий Ковалев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нагрузка на контактные бригады достаточно большая». Как медики подготовились к вспышке заболеваемости?
31 января 2022 15:06

«Нагрузка на контактные бригады достаточно большая». Как медики подготовились к вспышке заболеваемости?

Лазуткин: «Почему отсюда не ушёл американский капитал, чтобы нас наказать? Наверно, он выполняет какие-то задачи?»
31 января 2022 14:49

Лазуткин: «Почему отсюда не ушёл американский капитал, чтобы нас наказать? Наверно, он выполняет какие-то задачи?»

В службе «Одно окно» доработали программный комплекс для ID-карт. Обещают ускорить процесс
31 января 2022 14:42

В службе «Одно окно» доработали программный комплекс для ID-карт. Обещают ускорить процесс