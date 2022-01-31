Это их очередной шедевр – итальянская чиабатта. Смотрите, какими блюдами удивляет гостей и соседей эта семья

Новости Беларуси. Семья из Узденского района – Галина Миронова и Юрий Ковалев – удивляет соседей и гостей кулинарными изысками. Сами выпекают хлеб и сладкую сдобу, делают сыр. Кроме того, семья любит путешествовать. Исколесили Беларусь, побывали практически во всей Европе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее – в сюжете Юлии Минич.

Мы ставим на весы нашу емкость, сбрасываем вес и наливаем 330 грамм теплой воды. Она у меня уже заранее отмерена. И заранее у меня приготовлено буквально 6 грамм дрожжей. Я только живыми дрожжами пользуюсь.

А это очередной шедевр Галины Мироновой – итальянская чиабатта. Список ингредиентов простой – вода, дрожжи, мука и соль. А для приятного аромата использует прованские травы.