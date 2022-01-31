«Нагрузка на контактные бригады достаточно большая». Как медики подготовились к вспышке заболеваемости?

Только в понедельник, 31 января, их работало более 200. При необходимости число будет увеличиваться. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом штамма «Омикрон», который протекает в большинстве случаев как острая респираторная инфекция. Увеличены запасы СИЗ и лекарств. Сформирован коечный резерв. Медики делают все для оказания максимально оперативной помощи пациентам.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома: Мы увеличили количество контактных бригад. У нас выезжают сегодня и сестринские, и врачебные контактные бригады. Нагрузка на контактные бригады достаточно большая. Если вы не дозвонились сразу в пункт приема вызовов, ничего страшного, наберите еще раз. Принимаем все меры, чтобы к вам оперативно выехала контактная бригада или в случае, если это не инфекционное заболевание, а какое-либо хроническое, вышли врачи общей практики или помощники врачей.

Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района:

Потоки на уровне поликлиники максимально разделены. Пациентов с температурой и симптомами ОРВИ ориентируют на прием в красной зоне поликлиники. Если температура высокая, пациент не может самостоятельно прийти в поликлинику, к нему оформляется вызов врача на дом. Работает в поликлинике шесть ковидных бригад. Работают в 2 смены (с восьми до восьми), выполняют визиты и наблюдают пациентов на дому, которые находятся на самоизоляции с коронавирусной инфекцией.

Медики заранее подготовились к прогнозируемой вспышке заболеваемости. Врачи разных профилей предварительно прошли подготовку к работе с ковидными больными. Также была продумана логистика контактных бригад. Кроме того, в качестве волонтеров и работников кол-центров медикам помогают студенты медуниверситетов и учащиеся медколледжей.