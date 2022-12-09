«Это флагман сферы образования». 90 лет со дня основания Белорусской государственной академии музыки

Новости Беларуси. Академия музыки отмечает знаменательное событие в своей истории – 90-летие со дня основания. Заслуженными наградами отметили преподавателей и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эти годы вуз приобрел статус ведущего музыкального учебного заведения страны. Став примером соединения культурных традиций и новаторства, искусства и науки, образцом ценностных приоритетов в сфере образования.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Академия музыки – это флагман сферы образования Республики Беларусь, потому что собран цвет профессорско-преподавательского состава. Более 150 человек тех людей, кто ежедневно трудятся на своем рабочем месте с нашими ребятами-студентами. Их у нас 900 человек, причем 300 студентов – это представители ближнего и дальнего зарубежья.