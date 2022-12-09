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«Это флагман сферы образования». 90 лет со дня основания Белорусской государственной академии музыки

09 декабря 2022 18:58
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Новости Беларуси. Академия музыки отмечает знаменательное событие в своей истории – 90-летие со дня основания. Заслуженными наградами отметили преподавателей и студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За эти годы вуз приобрел статус ведущего музыкального учебного заведения страны. Став примером соединения культурных традиций и новаторства, искусства и науки, образцом ценностных приоритетов в сфере образования.

«Это флагман сферы образования». 90 лет со дня основания Белорусской государственной академии музыки-1

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Академия музыки – это флагман сферы образования Республики Беларусь, потому что собран цвет профессорско-преподавательского состава. Более 150 человек тех людей, кто ежедневно трудятся на своем рабочем месте с нашими ребятами-студентами. Их у нас 900 человек, причем 300 студентов – это представители ближнего и дальнего зарубежья.

«Это флагман сферы образования». 90 лет со дня основания Белорусской государственной академии музыки-4

Владимир Скороходов, профессор кафедры деревянных духовых инструментов Белорусской государственной академии музыки:
Я пришел в Академию музыки в 1958 году прошлого столетия. Все эти годы я живу в нашей Академии музыки, потому что работа с молодежью, особенно талантливой молодежью, – ведь это особое поручение. Поручение государством и свое личное ощущение. Талант – с одной стороны так интересно, с ним и так сложно. А в нашей академии талантов много.

Ежегодно воспитанники академии участвуют в республиканских и международных исполнительских конкурсах и фестивалях.

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# Высшее образование в Беларуси # общество # Анатолий Маркевич # Владимир Скороходов # Фотофакт

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