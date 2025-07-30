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Удельный вес Минска в общем объёме инвестиций в основной капитал превысил 21%

30 июля 2025 17:38
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Развитие экономики столицы. В Минске использовано более 5 млрд рублей инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2025 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Удельный вес Минска в общем объёме инвестиций в основной капитал превысил 21%-2

Они направлены на строительно-монтажные работы, машины, оборудование, транспортные средства и объекты интеллектуальной собственности. Финансирование идет в основном за счет бизнеса и городского бюджета. Удельный вес столицы в республиканском объеме инвестиций в основной капитал составляет более 21 %.

Удельный вес Минска в общем объёме инвестиций в основной капитал превысил 21%-4

Александр Евсеев, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Если отметить инвестиции в разрезе видов экономической деятельности, то основа, конечно же, сложилась, это жилищное строительство – 26 %, обрабатывающая промышленность 14 % внесла, и также транспорт и связь на уровне 7 %.

Экономика столицы динамично развивается. Перспективы выполнения показателей 2025 года по инвестициям прогнозируются на уровне более 108 %.

# Мингорисполком # Александр Евсеев

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