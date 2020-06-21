«Это двенадцать Хатыней!» Александр Лукашенко принял участие в открытии мемориала на месте сожженной деревни Ола

Новости Беларуси. 21 июня Президент Беларуси принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Ола», который расположен на месте одноименной деревни, сожженной нацистами в годы войны, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что год 75-летия Великой Победы стал годом обращения к памяти о трагической судьбе белорусского народа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Начиная с храма-памятника, где накануне 9 мая мы поставили свечу жертвам и героям Великой Отечественной войны, продолжаем идти дорогой скорби по следам жестоких преступлений нацизма. Вчера мы были в деревне Борки. Сегодня здесь, на месте сожженной деревни Ола. Завтра в Бресте – вспомним героев, которые первыми встали на пути захватчиков.

«Сейчас, когда подвиг нашего народа ставится под сомнение, мы делаем все, чтобы те, кто до сих пор считает, что Гитлер «нес славянам цивилизацию», усвоили истину. В глазах врага белорусы, украинцы и русские не были людьми. Фашисты пришли на наши земли, чтобы по приказу фюрера найти «человеческий материал», который будет возделывать поля и кормить великую германскую нацию», – отметил глава государства.

Он констатировал, что сопротивление, с которым столкнулся агрессор, стало для мирных жителей фатальным. Дух непокорности врагу – вот, что хотели уничтожить гитлеровские оккупанты, сея смерть и ужас на своем пути.

Александр Лукашенко:

Здесь, в деревне Ола, которая стала последним пристанищем для жителей окрестных селений, было сожжено почти две тысячи человек, больше половины из которых дети. Это двенадцать Хатыней!

Подобным способом были уничтожены жители более пяти тысяч белорусских деревень. Из них 186 так и не возродились.