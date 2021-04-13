«Это другой абсолютно уровень». Что показали Наталье Кочановой в Минском автомеханическом колледже

Новости Беларуси. Как обеспечить предприятия специалистами и замотивировать работников? Ответы на эти вопросы 13 апреля искали участники расширенного заседания Президиума Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неслучайно выбрана локация для выездного расширенного заседания. В центре внимания – система профобразования и повышение престижа рабочих профессий. Свое видение сегодня представили преподаватели, сотрудники предприятий и сами учащиеся. Тема еще актуальнее в контексте Кодекса об образовании. Поправки в первом чтении уже рассмотрели в Палате представителей. Скоро законопроект поступит к сенаторам.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Знаете, я из семьи рабочих, я всегда гордилась этим. Гордилась, что у меня родители – рабочие, что они своими руками, своим умом создавали блага для страны. Ровно так и сегодня мы говорим о людях, которые получают образование в профессионально-технических учреждениях. Это очень важно. Рабочие специальности – это другой абсолютно уровень. Это цифровизация, которая пришла к нам, это творчество, это знание иностранных языков. Конечно, мы должны четко понимать, какая потребность в кадрах в ближайшей перспективе, в среднесрочной, в дальней перспективе. Мы должны просчитывать, рассчитывать это, чтобы понимать. И наша экономика всегда подпитывалась теми кадрами, которые нужны будут в тех или иных отраслях. Кроме того, Всебелорусским народным собранием четко определены приоритетные направления развития нашей страны, и под них нужны кадры. Еще один очень важный и актуальный вопрос – это взаимодействие системы образования, учреждений образования с предприятиями-заказчиками, которым нужны эти кадры. «Мы как айтишники». Мастер производственного обучения в колледже о том, как готовят будущих автомехаников

Изменения в Кодекс коснутся и работы ссузов. Например, предусмотрено уменьшение срока получения профессионально-технического образования на основе общего среднего – от 6 до 12 месяцев (вместо года и полутора лет). Это позволит быстрее готовить кадры.

Валерий Кириленко, директор Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М. С. Высоцкого:

Нужно плотно работать с предприятиями-заказчиками кадров. Особенно с теми, кто вносит инновации в производство. Соответственно, инновации нужно вносить и в образование. СТО, диагностика и электрокары. Побывали в Минском автомеханическом колледже и узнали, как готовят специалистов для МАЗа

1 000 работников со средним специальным образованием взрастили сами, создали центр обучения, делятся своими секретами в подготовке кадров представители «Амкодора». Активно работают с биржей труда. Опыт успешен. Желающие прошли обучение и теперь уже в компании машиностроителей. Знают и как увлечь в профессию молодое поколение: приглашают на экскурсии туда, где делают большие машины, воспитанников детского сада. А в Лиде пошли дальше, и в промышленном туризме экскурсии организуют для учителей.