«Это дорогого стоит». В Гомеле вручили награды сотрудникам органов внутренних дел и внутренних войск

Новости Беларуси. В Гомеле cотрудникам ОВД и внутренних войск вручили медали «За отличие в охране общественного порядка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Указом Президента Беларуси награждены 165 человек. Торжественная церемония прошла в областном общественно-культурном центре. В ней принимал участие заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко.

Глава государства дал высокую оценку работе всей белорусской милиции. Правоохранителей поблагодарили за проявленные профессиональные качества и твердость духа. В нынешних реалиях они сохранили выдержку, самообладание и показали слаженность действий.

Геннадий Мельник, начальник ОВД Жлобинского райисполкома:

Сегодня, наверное, очень важный день для многих милиционеров, которые строят в этом строю. Потому что мы удостоены высшей, высокой награды – медали «За отличие в охране общественного порядка». Это достойная оценка нашей деятельности как стражей правопорядка именной главной государства. И это дорогого стоит. И вдвойне мне отрадно, что в строю со мной стоят 24 сотрудника внутренних дел моего отдела, которые вместе со мной стояли и защищали. На обороне жлобинской земли.

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Они отдали, наверное, все самые лучшие свои профессиональные качества, чтобы в нашей стране, особенно в Гомельской области, был осуществлен общественный порядок, проводились профилактические мероприятия с гражданами, населением Гомельской области. С этой задачей они справились. Хочу отметить, что не только стоящие сегодня в строю заслуживают такого огромного внимания, но и те сотрудники, которые ежедневно с ними плечом к плечу выполняют свои служебные обязанности.