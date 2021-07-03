Основные площадки – Дворец спорта и Верхний город. Как в Минске отмечают День Республики?

Новости Беларуси. Только в Минске 3 июля пройдет около 120 мероприятий. Основные площадки по традиции – Дворец спорта и Верхний город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Только в Минске 3 июля пройдет около 120 мероприятий. Основные площадки по традиции – Дворец спорта и Верхний город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь выступят народные коллективы и звезды белорусской эстрады. Рядом с самого утра разворачивается масштабная выставка-ярмарка. Вечером эпицентр торжеств переместится к стеле «Минск – город-герой». В 18:00 здесь выступит «Хор Турецкого», а в девять часов пройдет грандиозный гала-концерт. Завершится вечер общенациональной акцией «Споем гимн вместе» и ярким фейерверком. Его запустят в 23:00 сразу в шести точках города – парках Победы, Павлова, Уго Чавеса, на площадке у «Чижовка-Арены», у Национальной библиотеки, а также на набережной водохранилища Дрозды.
Изменятся в День Независимости и маршруты общественного транспорта. Продлится работа метрополитена. Станции «Немига», «Октябрьская», «Фрунзенская», «Молодежная», «Купаловская» закроются в 02:10, остальные – в 02:00. Последние отправления наземного транспорта от конечных станций метрополитена «Могилевская», «Каменная горка», «Уручье», «Малиновка» – в 02:30.
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