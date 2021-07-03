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Александр Лукашенко: только бережно храня память о героях и приумножая достигнутое, белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле

03 июля 2021 06:32
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Новости Беларуси. С Днем Независимости соотечественников поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что этот праздник воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу, за право жить на родной земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: только бережно храня память о героях и приумножая достигнутое, белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле -1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Глубоко символично, что эта дата исторически связана с днем освобождения столицы нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной войны белорусский народ заплатил миллионами жизней своих сыновей и дочерей, защищая наше будущее. Этот горький опыт научил нас беречь мир, ценить национальное единство, сражаться за государственность.

Белорусы всегда черпали силы в духовном наследии предков, в их трудолюбии и самоотверженности. За нами стоят многие поколения патриотов, созидателей, победителей. Мы не имеем права их подвести. Точно так же, как мы в ответе и перед нашими потомками.

Убежден, только бережно храня память о героях и приумножая достигнутое, белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле и сами определять собственную судьбу.

# День Независимости # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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