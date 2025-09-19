В Таможенном комитете прокомментировали обстановку на белорусско-польской границе

Польский вопрос 19 сентября прокомментировали и Таможенном комитете. Там оценили обстановку на границе после закрытия Варшавой погранпереходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, для фур с польскими номерами, которые остались в Беларуси, продлен срок пребывания на территории страны.

Ориентировочно, он истечет 27-28 сентября. Если к тому времени граница не будет открыта и транспортные средства не смогут выехать на польскую территорию, то белорусская сторона разместит грузовики на своих площадках. Не исключено, что перевозчикам будут предъявлены штрафные санкции.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

После того как польская страна закрыла границу, соответственно, польские грузовики выйти обратно в Польшу не могут. Обычно мы устанавливаем срок временного ввоза 10 дней. Этот срок уже практически у всех грузовиков истек. Поэтому мы приняли решение о продлении этого срока на 10 дней. Мы надеемся, что в течение недели ситуация будет разрешаться и польский бизнес не пострадает от действия польских властей.

В сложившихся условиях белорусская сторона старается улучшить процесс перевозок, сделать его более динамичными. Так, под Минском завершилось обустройство крупнейшего в стране транспортно-логистического центра. Новый складской комплекс занимает более пяти гектаров. В ходе его реконструкции обустроили стоянку грузовых автомобилей на 110 мест, в три раза увеличили площадь для размещения железнодорожных контейнеров и выделили место для инспекционно-досмотрового комплекса.