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В Таможенном комитете прокомментировали обстановку на белорусско-польской границе

19 сентября 2025 11:29
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Польский вопрос 19 сентября прокомментировали и Таможенном комитете. Там оценили обстановку на границе после закрытия Варшавой погранпереходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, для фур с польскими номерами, которые остались в Беларуси, продлен срок пребывания на территории страны.

Польские власти пока не приняли решения о дате открытия пунктов пропуска с Беларусью. Читайте здесь.

В Таможенном комитете прокомментировали обстановку на белорусско-польской границе-2

Ориентировочно, он истечет 27-28 сентября. Если к тому времени граница не будет открыта и транспортные средства не смогут выехать на польскую территорию, то белорусская сторона разместит грузовики на своих площадках. Не исключено, что перевозчикам будут предъявлены штрафные санкции.

В Таможенном комитете прокомментировали обстановку на белорусско-польской границе-4

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
После того как польская страна закрыла границу, соответственно, польские грузовики выйти обратно в Польшу не могут. Обычно мы устанавливаем срок временного ввоза 10 дней. Этот срок уже практически у всех грузовиков истек. Поэтому мы приняли решение о продлении этого срока на 10 дней. Мы надеемся, что в течение недели ситуация будет разрешаться и польский бизнес не пострадает от действия польских властей.

В сложившихся условиях белорусская сторона старается улучшить процесс перевозок, сделать его более динамичными. Так, под Минском завершилось обустройство крупнейшего в стране транспортно-логистического центра. Новый складской комплекс занимает более пяти гектаров. В ходе его реконструкции обустроили стоянку грузовых автомобилей на 110 мест, в три раза увеличили площадь для размещения железнодорожных контейнеров и выделили место для инспекционно-досмотрового комплекса.

# Государственная граница Беларуси # Граница # Владимир Орловский

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