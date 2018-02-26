«Это чистый лохотрон. Разводят людей!». Кто и зачем звонит пенсионерам по вечерам, предлагая «бесплатный» ужин в ресторане?

В программе «Добро пожаловаться» рассказываем, как однажды зимним вечером в квартире минчанки Татьяны Павловны Алтунян раздался телефонный звонок. На другом конце провода сладкоголосая девушка приглашала посетить ресторан, рассказывала о хорошей программе для пенсионеров. Что за программа, кто спонсор – женщина не поняла. До сознания дошло лишь одно – бесплатно! Не подозревая ничего дурного, она приняла приглашение.

Татьяна Алтунян, минчанка:

Там, конечно, в основном были пенсионеры, человек 25. Попробовали еду, и началось. Вот такой набор стоит 1700… Я заинтересовалась казаном. Говорят, он стоит 700 рублей, но сегодня скидка – 520.

Я не знаю, что со мной случилось. Я как в каком-то шоке была. Уже позже Татьяна Павловна поймёт: дармовая программа для пенсионеров на деле – презентация дорогостоящей посуды. А пока она незаметно для себя стала обладательницей дорогостоящей кухонной утвари, в которой ещё с утра совершенно не нуждалась. Вместе с кастрюлей и кредитным договором женщина стала обладательницей ненужных подарков.

Татьяна Алтунян:

Сказали, каждому участнику призы, вот календарь. Машины нет у меня, но вот ещё и щётку автомобильную мне подарили и крем для рук. И я вот с этой щёткой шла довольная домой, зомбированная. Пока не сообразила, потом - ночью я проснулась и думаю: «Боже мой, я же взрослая женщина, разве можно было купить за 520 рублей вот такую штуку!».



70 рублей у меня сразу взяли, а по 150 рублей я должна из своей пенсии три месяца платить. Сегодня, таких историй по стране даже не сотни – тысячи. Кастрюли, пылесосы, подушки и одеяла, косметика – всё это по атомным ценам. Сетевики-продажники активно собирают дань по всей стране. Как в крупных городах, так и в районных центрах. За такой горький опыт, чаще всего, расплачиваются долгое время, ежемесячно оплачивая по кредитному договору. Татьяну Павловну такая перспектива не радует.

Татьяна Алтунян:

Пожалуйста, я вас очень прошу, помогите. Чтобы мне расторгли этот договор. У меня просто нет такой суммы. И кастрюля мне совершенно не нужна.

Ловцам баснословной прибыли из пустой кастрюли стоит учитывать: потребитель совершенно законно может отказаться от неподъемной для бюджета вещицы. Дарина Гулюта, юрист:

В соответствии с законом «О защите прав потребителя» потребитель имеет право в течение 14 дней, если более длительный срок не объявлен продавцом, вернуть товар надлежащего качества.

Но офис продавцов находится в Гродно, и пенсионерка физически не может отвезти кастрюлю-казан продавцу. Более того, набирая по указанным в договоре номерам, женщина неизменно слышит длинные гудки.

Дарина Гулюта, юрист:

Если офис находится в другом городе, потребитель может воспользоваться услугами РУП «Белпочта» и отправить товар вместе с заявлением на расторжение договора по почте. При этом потребителю необходимо будет зафиксировать, что данный товар не был в употреблении, упаковка не нарушена путем снятия видеоролика.

Не без труда, но с директором продавцов «золотой» утвари пообщаться корреспонденту СТВ получилось.

После чего представители фирмы связались с Татьяной Павловной: договор расторгнут, кастрюля возвращена, проблема решена.



Татьяна Алтунян:

Теперь всем знакомым буду говорить, чтобы ни в коем случае не поддавались на эти уловки. Потому что – это чистый лохотрон! Разводят людей.