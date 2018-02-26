«Ой, с Вашей курткой произошла проблема»: кто возместит ущерб за испорченную химчисткой вещь?
Не так давно в Беларуси все предприятия химической чистки прошли обязательную сертификацию. На предприятиях обновили машинный состав, оборудование соответствует европейским стандартам.
И при этих условиях много вопросов вызывает история минчанки Нины Григорьевны Корзун в программе «Добро пожаловаться».
Нина Корзун, минчанка:
Куртка покупалась за 620 долларов. Поскольку закончился осенний сезон, я решила сдать ее в химчистку. Когда я пришла ее забирать по сроку, менеджер, еще не вынеся куртку, сказала: «Ой, с Вашей курткой произошла проблема».
Когда она вынесла, я, конечно, плакала. Другого мне ничего не оставалось. Никто мне не принес извинения.
Более того, они сказали, что все это в порядке вещей.
По словам минчанки, манипуляции сотрудников предприятия превратили дорогую качественную вещь в непрезентабельную, далёкую от оригинала, тряпку.
Нина Корзун, минчанка:
В курточке был шикарный большой воротник, отвороты. Они превратились в один сантиметр. И за счет этого куртка не сходится.
А за счет того, что мех потянулся, ткань скукожилась.
Останки любимой вещи женщина предъявила директору химчистки, однако последний настаивает, что услуга оказана качественно. Спустя полгода, женщина по-прежнему в поисках правды и ответственных за невинно убиенную вещь с отделкой из норки.
Ситуация осложняется тем, что квитанцию, где мелким шрифтом предупреждали о возможных неблагоприятных последствиях, женщина подмахнула, не глядя.
Дарина Гулюта, юрист:
Если исполнитель оспаривает качество оказанных услуг, в данном случае необходимо требовать проведение проверки качества. Если в наличии спор, требовать проведение независимой экспертизы.
Экспертиза – услуга дорогостоящая, в среднем – 400 рублей, и пенсионерке не по карману.
В рамках программы «Добро пожаловаться» эксперт проводит осмотр куртки. Совершенно бесплатно.
Ирина Хацкевич, эксперт:
На этой куртке имеются не удалившиеся загрязнения в виде серости. На момент осмотра имеется явная, выраженная деформация кожевой ткани с ее жесткостью и даже таким звуком, который говорит о том, что эта ткань претерпела существенные изменения в эластичности и подтяжке.
По версии директора химчистки, во всем виновата природа.
Иначе говоря, некачественный мех. Для полноты картины эксперт рекомендует обратиться в химчистку и настаивать на проведении проверки качества. Манипуляция для потребителей бесплатна.
Дарина Гулюта, юрист:
Если из химчистки потребитель получил вещи, которые были испорчены, либо химчистка некачественно оказала свои слуги, в случае утраты вещей потребитель имеет право требовать двукратную стоимость поврежденной вещи. В случае если услуга была оказана некачественно, потребитель имеет право требовать о расторжении договора и возврат уплаченной суммы.
Вот только на куртке Нины Григорьевны не было этикетки с информацией, каким образом нужно стирать вещь.
По закону, отдавая такую вещь в химчистку, предполагается, что потребитель действует на свой страх и риск.
Сегодня минчанка может, конечно, провести экспертизу. За 400 рублей. А может просто махнуть рукой и забрать из химчистки 25 рублей, которые ей предлагают.