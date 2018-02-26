«Ой, с Вашей курткой произошла проблема»: кто возместит ущерб за испорченную химчисткой вещь?

Не так давно в Беларуси все предприятия химической чистки прошли обязательную сертификацию. На предприятиях обновили машинный состав, оборудование соответствует европейским стандартам.

И при этих условиях много вопросов вызывает история минчанки Нины Григорьевны Корзун в программе «Добро пожаловаться».

Нина Корзун, минчанка:

Куртка покупалась за 620 долларов. Поскольку закончился осенний сезон, я решила сдать ее в химчистку. Когда я пришла ее забирать по сроку, менеджер, еще не вынеся куртку, сказала: «Ой, с Вашей курткой произошла проблема».