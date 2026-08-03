«Это было бы очень популярно!» Могут ли блогеры стать студотрядовцами – мнение

Цифровой авангард и реальный труд. В чем истинная роль инфлюенсеров сегодня? Как популярные блогеры могут решить проблему дефицита молодых кадров? И почему снимать контент на заводе или в поле – это новый тренд? В спецвыпуске «По существу. Суперподкаст» на одной площадке сошлись традиционные и цифровые медиа. Порядка 50 участников, откровенный разговор и жаркие дискуссии о работе студотрядов, создании эксклюзива и продвижении профессий. Высказать свою точку зрения смог каждый.

Екатерина Мистюкевич, блогер (Брестская область):

Так точно, и наоборот тоже. Как показывает практика вчерашнего дня, вполне.

Кирилл Казаков:

А где вы работали?

Екатерина Мистюкевич:

Мы работали на МТЗ.

Кирилл Казаков:

Прекрасная история. Как раз сейчас говорил о том, что если сейчас ругать трактора МТЗ блогерам… Очень много околополитических блогеров: «Да у вас все плохо, автобусы горят, тракторы не ездят!» Но когда вы сходите на завод, вы понимаете, что это не совсем та история, там люди действительно впахивают, причем работают в несколько смен. А вот те люди, которые с вами работали на МТЗ, блогерами могут стать?

Екатерина Мистюкевич:

Вполне себе, потому что завод очень разнообразный, много разных можно показать интересных вещей. И, наверное, это та вещь, которая недоступна каждому обывателю. Мы можем сходить в библиотеку, в магазин, но мы не можем сходить каждый день на завод и посмотреть, как собирается трактор. И даже если можем, то вряд ли у нас есть такое желание и такие реальные возможности, даже если нас впустят на этот завод. А если бы был человек, который реально в рамках завода в свое свободное время показывает жизнь завода, показывает производство, – это было бы, мне кажется, очень популярно, востребовано и очень круто.