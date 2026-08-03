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Первый «зерновой» миллион без учета рапса! Как проходит уборочная кампания в Брестской области?

03 августа 2026 17:53
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Главная тема этих дней в Беларуси – жатва. Напомним, аграрии уже убрали 53% площадей и собрали более 4 миллионов 600 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С каждым днем становится все больше районов, где намолочено по 100 тысяч тонн зерна и более. В перечень лидеров 3 августа попали Пружанский и Столинский районы. 

Первый «зерновой» миллион без учета рапса! Как проходит уборочная кампания в Брестской области?-2

Их миссия – спасать. Но в этот месяц – еще и урожай. Экипаж МЧС на полях Пружанского района намолотил более тысячи тонн зерна. Для Вячеслава Бирука это первая уборочная в статусе старшего в комбайне. А для его коллеги Артема Федечко – и вовсе первая в жизни. Тандем спасателей управляет единственной в стране брендированной техникой МЧС. Такой комбайн – благодарность каждому из 237 представителей ведомства, которые трудятся в эту страду.  

Первый «зерновой» миллион без учета рапса! Как проходит уборочная кампания в Брестской области?-4

Вячеслав Бирук, старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель Пружанского РОЧС:
Проезжаешь, люди машут, оглядываются. Внимание комбайн привлекает.

Артем Федечко, мастер-спасатель Пружанского РОЧС:
Возвращаюсь домой, думая, что будешь делать завтра. Поэтому работаем слаженно.

Первый «зерновой» миллион без учета рапса! Как проходит уборочная кампания в Брестской области?-6

На полях Брестской области уже получили первый «зерновой» миллион без учета рапса. Аграрии убрали две трети площадей при средней урожайности 40,5 центнеров с гектара. Практически завершается уборка озимого рапса – остается меньше 2%. Задача от главы государства для брестчан – гарантировать в этом сезоне свыше 2 миллионов тонн зерна и превысить прошлогодний крайне успешный результат.

Первый «зерновой» миллион без учета рапса! Как проходит уборочная кампания в Брестской области?-8

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Пять районов, которые уже сегодня мы видим, демонстрируют положительную динамику по валовому сбору зерна и зернобобовых к уровню прошлого года. Сегодня мы видим пять таких районов, а уже в следующем году будем возвращаться.

Опыт, возможности наших специалистов, мы уже сегодня разбираем с нашими агрономами. С учетом той специфической погоды, которая каждый год нам приносит определенные изменения в понимание этого. Что-то мы сделали в прошлом году в рамках урожая 2000, сократив яровые культуры и добавив в озимые культуры. Но сейчас видим, что этого тоже недостаточно.

Аграрии Минской области намолотили 1 млн тонн зерна с учетом рапса

Первый «зерновой» миллион без учета рапса! Как проходит уборочная кампания в Брестской области?-10

Брестчина – пять районов в лидерах по намолоту. Минская область – три района держат высокую планку. Гродненщина – в шаге от миллионного каравая. За рекордами – люди. В спринте полевых работ они не считаются с личным временем. Вслед за уборкой – сразу подготовка к севу озимых. Гонка за урожай не заканчивается. Она просто переходит на новый круг.

Подробнее в видео.

# Уборочная кампания # Петр Пархомчик

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