Первый «зерновой» миллион без учета рапса! Как проходит уборочная кампания в Брестской области?

Главная тема этих дней в Беларуси – жатва. Напомним, аграрии уже убрали 53% площадей и собрали более 4 миллионов 600 тысяч тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С каждым днем становится все больше районов, где намолочено по 100 тысяч тонн зерна и более. В перечень лидеров 3 августа попали Пружанский и Столинский районы.

Их миссия – спасать. Но в этот месяц – еще и урожай. Экипаж МЧС на полях Пружанского района намолотил более тысячи тонн зерна. Для Вячеслава Бирука это первая уборочная в статусе старшего в комбайне. А для его коллеги Артема Федечко – и вовсе первая в жизни. Тандем спасателей управляет единственной в стране брендированной техникой МЧС. Такой комбайн – благодарность каждому из 237 представителей ведомства, которые трудятся в эту страду.

Вячеслав Бирук, старший инструктор по вождению пожарной машины – водитель Пружанского РОЧС:

Проезжаешь, люди машут, оглядываются. Внимание комбайн привлекает. Артем Федечко, мастер-спасатель Пружанского РОЧС:

Возвращаюсь домой, думая, что будешь делать завтра. Поэтому работаем слаженно.

На полях Брестской области уже получили первый «зерновой» миллион без учета рапса. Аграрии убрали две трети площадей при средней урожайности 40,5 центнеров с гектара. Практически завершается уборка озимого рапса – остается меньше 2%. Задача от главы государства для брестчан – гарантировать в этом сезоне свыше 2 миллионов тонн зерна и превысить прошлогодний крайне успешный результат.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Пять районов, которые уже сегодня мы видим, демонстрируют положительную динамику по валовому сбору зерна и зернобобовых к уровню прошлого года. Сегодня мы видим пять таких районов, а уже в следующем году будем возвращаться. Опыт, возможности наших специалистов, мы уже сегодня разбираем с нашими агрономами. С учетом той специфической погоды, которая каждый год нам приносит определенные изменения в понимание этого. Что-то мы сделали в прошлом году в рамках урожая 2000, сократив яровые культуры и добавив в озимые культуры. Но сейчас видим, что этого тоже недостаточно. Аграрии Минской области намолотили 1 млн тонн зерна с учетом рапса