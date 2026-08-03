«Минсктранс» отключил «теплые» кнопки в общественном транспорте столицы

«Минсктранс» подвел итоги опроса об адресном открытии дверей. Мнения горожан разделились почти поровну, однако перевес – на стороне противников новшества. Часть пользователей городского транспорта оказалась не готова к повседневному использованию этой системы, поэтому работу кнопок было решено на время поставить на паузу.

Дмитрий Козлов, первый заместитель генерального директора – главный инженер государственного предприятия «Минсктранс»:

Несмотря на то, что мы провели широкую информационную кампанию о работе, порядке работы данной системы, преимуществах, многие пассажиры остались недостаточно осведомлены о порядке работы.

Частые вопросы были: подошли к транспорту, а двери не открываются. То есть люди не знали, что нужно нажать кнопку или входя, или выходя. Они говорят: «Мы пытались к одной двери подойти, ко второй – двери были закрыты». Но на кнопку никто не нажимал.