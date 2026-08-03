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«Минсктранс» отключил «теплые» кнопки в общественном транспорте столицы

03 августа 2026 17:40
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В столичном наземном транспорте временно приостановили работу «теплых» кнопок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Минсктранс» подвел итоги опроса об адресном открытии дверей. Мнения горожан разделились почти поровну, однако перевес – на стороне противников новшества. Часть пользователей городского транспорта оказалась не готова к повседневному использованию этой системы, поэтому работу кнопок было решено на время поставить на паузу.

«Минсктранс» отключил «теплые» кнопки в общественном транспорте столицы-2

Дмитрий Козлов, первый заместитель генерального директора – главный инженер государственного предприятия «Минсктранс»:
Несмотря на то, что мы провели широкую информационную кампанию о работе, порядке работы данной системы, преимуществах, многие пассажиры остались недостаточно осведомлены о порядке работы. 

Частые вопросы были: подошли к транспорту, а двери не открываются. То есть люди не знали, что нужно нажать кнопку или входя, или выходя. Они говорят: «Мы пытались к одной двери подойти, ко второй – двери были закрыты». Но на кнопку никто не нажимал. 

«Минсктранс» отключил «теплые» кнопки в общественном транспорте столицы-4

Теперь предприятие готовит масштабную разъяснительную кампанию. В транспорте появятся новые заметные инструкции. После проведения дополнительной информационной работы к вопросу тестирования кнопок планируют вернуться.

# Общественный транспорт # Опрос # Дмитрий Козлов

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