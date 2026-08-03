В Могилевской области около 400 котельных работают на местном топливе

Насколько регионы готовы к полной энергетической независимости? Об этом хорошо знают в Могилевской области. Там объем финансирования на модернизацию котельных вырос в 10 раз. А в этой пятилетке обновят еще полсотни котельных. Из них в 2026 году – 13, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларуси надо постепенно и настойчиво переходить на отопление пеллетами – Лукашенко.

Еще недавно этот школьный двор в агрогородке Поповка напоминал лесопилку. Горы дров до холодного сезона здесь заготавливали с мая, чтобы надолго хватило. Ручной труд, пыль, три оператора посуточно.

Теперь все иначе. В 2025 году здесь ввели современную пеллетную котельную. Объект оснастили энергоэффективными котлами, системой химводоочистки. И, что самое важное, диспетчеризация и управление не требуют постоянного присутствия человека. Новую котельную обслуживает всего один оператор.

Сергей Петренко, первый заместитель директора славгородского предприятия «Жилкомхоз»:

Котельная управляется в автоматическом режиме. Можно управлять телефоном. Можно запускать, можно и отключать. Все ошибки приходят на телефон в случае остановки.

Инна Флерик, директор Васьковичской средней школы:

Дровами такого эффекта нельзя было никак достичь. И два котла подключали, а на пеллетах здорово.