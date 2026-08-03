В Могилевской области около 400 котельных работают на местном топливе
Насколько регионы готовы к полной энергетической независимости? Об этом хорошо знают в Могилевской области. Там объем финансирования на модернизацию котельных вырос в 10 раз. А в этой пятилетке обновят еще полсотни котельных. Из них в 2026 году – 13, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь замещает 3 млрд куб.м импортного природного газа за счет внутренних ресурсов.
Еще недавно этот школьный двор в агрогородке Поповка напоминал лесопилку. Горы дров до холодного сезона здесь заготавливали с мая, чтобы надолго хватило. Ручной труд, пыль, три оператора посуточно.
Беларуси надо постепенно и настойчиво переходить на отопление пеллетами – Лукашенко.
Теперь все иначе. В 2025 году здесь ввели современную пеллетную котельную. Объект оснастили энергоэффективными котлами, системой химводоочистки. И, что самое важное, диспетчеризация и управление не требуют постоянного присутствия человека. Новую котельную обслуживает всего один оператор.
Сергей Петренко, первый заместитель директора славгородского предприятия «Жилкомхоз»:
Котельная управляется в автоматическом режиме. Можно управлять телефоном. Можно запускать, можно и отключать. Все ошибки приходят на телефон в случае остановки.
Инна Флерик, директор Васьковичской средней школы:
Дровами такого эффекта нельзя было никак достичь. И два котла подключали, а на пеллетах здорово.
Эстетика на школьном дворе – лишь побочный эффект модернизации. Основной – экономический. От внедрения двух таких объектов в районе сэкономили почти 50 тонн условного топлива и теперь успешную практику тиражируют.
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