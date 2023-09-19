Это будет поднимать мотивацию. Как помочь ребёнку заработать на своём увлечении?

Александр Пуримов, специалист по сенсорной интеграции:

Я считаю, что в наших условиях, когда мы уже можем спокойно зарабатывать деньги, родители – можем давать ребенку определенный бюджет. Уже исходя из этого бюджета, он может поступать сам, расставлять приоритеты. Рассказать ему, уже как расставлять приоритеты, будет задача родителя или воспитателя и психологов. Зарабатывать на домашних задачах – это снижает, мне кажется, личную его мотивацию. То есть он хочет это делать не потому, что это нужно, чтобы дома было чисто, не жить в свинарнике, а потому что ему заплатили. Собственно, можно помочь ему, если у тебя есть идеи. Есть у нас открытый доступ в интернет, посмотреть, как можно продвигать то, что умеет уже ребенок. Смотреть на его личные качества. Допустим, сестра вырезает, давай с тобой попробуем кому-нибудь продавать то, что ты вырезал, эти игрушки. Это будет поднимать его личную мотивацию. Он будет уже вкладывать деньги в новое оборудование, допустим, новые средства. Он будет развиваться как личность – я считаю, что вот это.

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