Убирали класс и мыли доску. Как живут современные школьники?
Как часто при обсуждении какой-либо актуальной темы можно услышать буквально крик души: «Как жаль, что этому нас не учили в школе». Подразумевается разное – это может быть финансовая, юридическая грамотность, семейные отношения или даже основы психологии. О том, надо ли помимо школьного классического обучения добавлять дополнительные, тем более нестандартные предметы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Расскажите, как у вас в школе обстоят дела с навыками, какими-то интересными предметами? Что больше нравится?
Доминика Черкасова, школьница:
Мне больше всего, наверное, нравится литература и также изучение иностранных языков. Литература – потому что это тот предмет, в котором каждый может высказать свое мнение. Не будет какого-то единого правильного мнения, и каждый воспринимает любую историю так, как он принимает ее для себя.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Доминика, я вспоминаю свои школьные годы, мы убирали класс, мыли доску. То есть у нас был физический тяжелый труд помимо уроков труда. У нас еще был какой-то приусадебный участок, огород. Вас сегодня в школе нагружают помимо уроков каким-то физическим трудом? Мне кажется, сейчас детей от всего стараются оградить.
Доминика Черкасова:
Не согласна, потому что сейчас мой класс является дежурным классом, и мы работаем целую неделю в столовой. Приходим и помогаем поварихам, убираем столы, заносим порции. Также у нас из класса выделяются два дежурных, которые постоянно моют доску. Каждую неделю или каждый день новый дежурный.
Наталья Надольская:
С удовольствием делаете эту работу? Потому что мне казалось, что современные дети из-под палки.
Доминика Черкасова:
Допустим, дежурить в столовой – у нас прямо очередь стоит. Я, допустим, пришла в понедельник, уже записалась на вторник и четверг.
Михаил Свито:
Почему так происходит?
Александр Пуримов, специалист по сенсорной интеграции:
Подкармливают.
Михаил Свито:
Подъедаете там?
Доминика Черкасова:
Потому что вкусный чай нам дают. Потому что это весело – с друзьями вместе убирать, и нас освобождают от уроков.
Михаил Свито:
Это главное.
Наталья Надольская:
Самое главное – мотивация.
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