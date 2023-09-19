Убирали класс и мыли доску. Как живут современные школьники?

Как часто при обсуждении какой-либо актуальной темы можно услышать буквально крик души: «Как жаль, что этому нас не учили в школе». Подразумевается разное – это может быть финансовая, юридическая грамотность, семейные отношения или даже основы психологии. О том, надо ли помимо школьного классического обучения добавлять дополнительные, тем более нестандартные предметы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Расскажите, как у вас в школе обстоят дела с навыками, какими-то интересными предметами? Что больше нравится?

Доминика Черкасова, школьница:

Мне больше всего, наверное, нравится литература и также изучение иностранных языков. Литература – потому что это тот предмет, в котором каждый может высказать свое мнение. Не будет какого-то единого правильного мнения, и каждый воспринимает любую историю так, как он принимает ее для себя. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Доминика, я вспоминаю свои школьные годы, мы убирали класс, мыли доску. То есть у нас был физический тяжелый труд помимо уроков труда. У нас еще был какой-то приусадебный участок, огород. Вас сегодня в школе нагружают помимо уроков каким-то физическим трудом? Мне кажется, сейчас детей от всего стараются оградить. Доминика Черкасова:

Не согласна, потому что сейчас мой класс является дежурным классом, и мы работаем целую неделю в столовой. Приходим и помогаем поварихам, убираем столы, заносим порции. Также у нас из класса выделяются два дежурных, которые постоянно моют доску. Каждую неделю или каждый день новый дежурный.