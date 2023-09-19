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Дети сталкиваются с опасностью. Чему учат белорусских школьников на занятиях по ОБЖ?

19 сентября 2023 19:09
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Как часто при обсуждении какой-либо актуальной темы можно услышать буквально крик души: «Как жаль, что этому нас не учили в школе». Подразумевается разное – это может быть финансовая, юридическая грамотность, семейные отношения или даже основы психологии. О том, надо ли помимо школьного классического обучения добавлять дополнительные, тем более нестандартные предметы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Почему-то все сразу вспоминают пожары [после занятий по ОБЖ – прим. ред.] – слава богу, это не так часто происходит. Мне кажется, чаще дети сталкиваются с какой-то опасностью просто на улице – как не заговорить с незнакомым человеком или если он с тобой заговорил, как себя вести. Ведь сейчас же много уловок, как можно обмануть ребенка.

Дети сталкиваются с опасностью. Чему учат белорусских школьников на занятиях по ОБЖ?-1

Ольга Анципович, мама школьницы:
Там не преподают этого, наверное, на ОБЖ.

Наталья Надольская:
Так вот, мы давайте порассуждаем.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Заблудиться в лесу – там такое преподают, что делать.

Наталья Надольская:
Нужно ли об этом говорить и говорят ли об этом?

Дети сталкиваются с опасностью. Чему учат белорусских школьников на занятиях по ОБЖ?-4

Татьяна Лукша, директор гимназии № 24 г. Минска:
Да, на факультативах, уроках эти темы поднимаются, моделируют ту или иную ситуацию. То есть эти уроки проходят в различных формах – это и просмотр видеосюжетов, и прочтение тех или иных информационных материалов или книг и журнальных статей. Обязательно приходят представители всех структур – это у нас милиция, МЧС и другие службы. В том числе педагоги-психологи, которые рассказывают об этих ситуациях, с которыми могут столкнуться дети, пока родители на работе.

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# Школы в Беларуси # общество # Наталья Надольская # Михаил Свито # Татьяна Лукша # Фотофакт

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