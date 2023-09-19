Дети сталкиваются с опасностью. Чему учат белорусских школьников на занятиях по ОБЖ?

Как часто при обсуждении какой-либо актуальной темы можно услышать буквально крик души: «Как жаль, что этому нас не учили в школе». Подразумевается разное – это может быть финансовая, юридическая грамотность, семейные отношения или даже основы психологии. О том, надо ли помимо школьного классического обучения добавлять дополнительные, тем более нестандартные предметы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Почему-то все сразу вспоминают пожары [после занятий по ОБЖ – прим. ред.] – слава богу, это не так часто происходит. Мне кажется, чаще дети сталкиваются с какой-то опасностью просто на улице – как не заговорить с незнакомым человеком или если он с тобой заговорил, как себя вести. Ведь сейчас же много уловок, как можно обмануть ребенка.