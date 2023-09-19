«Запрещено категорически». Почему родителям нельзя деньгами мотивировать ребёнка на хорошую учёбу?

Как часто при обсуждении какой-либо актуальной темы можно услышать буквально крик души: «Как жаль, что этому нас не учили в школе». Подразумевается разное – это может быть финансовая, юридическая грамотность, семейные отношения или даже основы психологии. О том, надо ли помимо школьного классического обучения добавлять дополнительные, тем более нестандартные предметы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что психологи последнее время говорят, что стимулировать детей зарабатыванием денег, выполняя какую-то домашнюю работу, это плохо.

Юлия Куколева, детский практический психолог:

Запрещено категорически.

Ольга Анципович, мама школьницы:

Ребенок, когда получает эти деньги и понимает, что он зарабатывает, говорит: «Я не пойду булочку за 15 рублей покупать». Наталья Надольская:

Потому что это уже ее деньги. Ольга Анципович:

«Я заработала, это тяжело». Юлия Куколева:

Она пошла, заработала. Например, она пошла – летние элементарные какие-то подработки. Помните, как раньше в деревне на малину. Пошла, собрала малину, отдала мужчине, который купил эту малину. Но, например, нельзя платить деньги за уборку дома, за то, что ты получаешь хорошие оценки какие-то, за то, что ты помог маме или папе – это категорически нельзя делать. Наталья Надольская:

Расскажите, почему нельзя.

Юлия Куколева:

Потому что это не является выработкой вообще положительного отношения к труду, дисциплине, обязанностям. Домашние обязанности – это домашние обязанности, которые выполняет каждый член семьи. Наталья Надольская:

Вы же знаете, почему родители это делают. Они это делают, чтобы мотивировать ребенка и стимулировать. Юлия Куколева:

Мотивировать, да. Наталья Надольская:

Тогда предложите родителям альтернативу, как мотивировать ребенка убирать в комнате, делать уроки. Что ему пообещать?