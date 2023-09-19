«Запрещено категорически». Почему родителям нельзя деньгами мотивировать ребёнка на хорошую учёбу?
Как часто при обсуждении какой-либо актуальной темы можно услышать буквально крик души: «Как жаль, что этому нас не учили в школе». Подразумевается разное – это может быть финансовая, юридическая грамотность, семейные отношения или даже основы психологии. О том, надо ли помимо школьного классического обучения добавлять дополнительные, тем более нестандартные предметы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что психологи последнее время говорят, что стимулировать детей зарабатыванием денег, выполняя какую-то домашнюю работу, это плохо.
Юлия Куколева, детский практический психолог:
Запрещено категорически.
Ольга Анципович, мама школьницы:
Ребенок, когда получает эти деньги и понимает, что он зарабатывает, говорит: «Я не пойду булочку за 15 рублей покупать».
Наталья Надольская:
Потому что это уже ее деньги.
Ольга Анципович:
«Я заработала, это тяжело».
Юлия Куколева:
Она пошла, заработала. Например, она пошла – летние элементарные какие-то подработки. Помните, как раньше в деревне на малину. Пошла, собрала малину, отдала мужчине, который купил эту малину. Но, например, нельзя платить деньги за уборку дома, за то, что ты получаешь хорошие оценки какие-то, за то, что ты помог маме или папе – это категорически нельзя делать.
Наталья Надольская:
Расскажите, почему нельзя.
Юлия Куколева:
Потому что это не является выработкой вообще положительного отношения к труду, дисциплине, обязанностям. Домашние обязанности – это домашние обязанности, которые выполняет каждый член семьи.
Наталья Надольская:
Вы же знаете, почему родители это делают. Они это делают, чтобы мотивировать ребенка и стимулировать.
Юлия Куколева:
Мотивировать, да.
Наталья Надольская:
Тогда предложите родителям альтернативу, как мотивировать ребенка убирать в комнате, делать уроки. Что ему пообещать?
Юлия Куколева:
Начинать стимулировать и мотивировать ребенка – прежде всего, нужно понимать, что у него сформировано. Есть ли у него элементарные домашние обязанности. Например, застилать свою кровать, собирать свой рюкзак, готовить уроки, сделать без мамы, папы, без никого. Тогда постепенно… То есть приучение – это не месяц, не два. Это годы определенные по возрастным нормам, которые есть. Например, что он может делать в шесть, десять лет. Но за это деньги не платить.
У меня на консультациях каждый день родители плачут, что за оценки дают деньги. За то, что помогают, дают деньги. Запрещено. Я спрашиваю у ребенка: «Зачем ты учишься? Для чего тебе вообще учеба?» – «Мама платит». Я говорю: «Ты знаешь, как можно по-другому заработать? Как тебя еще стимулируют родители?» – «Они или ругают, или дают деньги». То есть обязательно здесь мы не ругаем и не даем деньги. Мы хвалим, показываем, как это хорошо, что ты трудишься. Есть известная поговорка: без труда…
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Не вытянешь рыбки из пруда.
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