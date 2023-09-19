Девочки страдают и режут вены. Как оградить подростков от ранних половых связей?

Как часто при обсуждении какой-либо актуальной темы можно услышать буквально крик души: «Как жаль, что этому нас не учили в школе». Подразумевается разное – это может быть финансовая, юридическая грамотность, семейные отношения или даже основы психологии. О том, надо ли помимо школьного классического обучения добавлять дополнительные, тем более нестандартные предметы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Юлия Куколева, детский практический психолог:

Очень важно, почему родители не могут подобрать слова [говоря о половом воспитании – прим. ред.]. Ведь каких мы хотим вырастить детей, какой мы хотим видеть семью нашего ребенка, как мы хотим – поэтому начинаем с себя. Мы сами обучаемся этому и доносим. Сейчас современный мир это может разложить в разных вариантах: хочешь – видео, хочешь – фильмы посмотри специальные, хочешь – сходим на тренинг, лекции, пойдем к психологу. Сейчас все это очень доступно. Мы начинаем с себя, как хотим, чтобы наш ребенок относился к семье. Если мы не будем говорить с ребенком, как происходит любовь между мальчиками и девочками, как происходит вообще брак, будем это умалчивать, то у нас, получается, первые половые связи в 12-13 лет. Потом девочки страдают, режут вены, руки от того, что мальчик использовал. Она просто не знала, что делать в этих ситуациях. Получается, дети уходят в депрессию. У меня очень много детей, которые сейчас страдают в депрессии, потому что она не знала, как себя вести. Мальчик ей, грубо говоря, задурил голову, а с мамой стыдно про это говорить. Мама говорит: «Я же не знала, думала, еще рано про это. Надо было в 17-18 лет разговаривать». Первые половые связи сейчас очень рано происходят.