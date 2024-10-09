Прямой эфир

«Это безумно красиво». Какая она, свадьба в белорусском этностиле?

09 октября 2024 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Традиционно осень считается золотой порой для бракосочетания: буйство красок, яркие церемонии, уютные свадебные ужины – кажется, сама природа создает необыкновенный антураж. Какие тренды сегодня в свадебной индустрии? Пир на весь мир или скромный ужин только для близких родственников? Не вытеснила ли мода на выездные церемонии наши традиционные обычаи: выкуп, каравай и кражу невесты? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Как молодожены относятся к белорусским традициям? Вот пришла, например, девушка и сказала: хочу свадьбу в этнотрадициях. Вы бы могли дать ей практический совет?

«Это безумно красиво». Какая она, свадьба в белорусском этностиле?-2

Илья Хмельницкий, свадебный стилист:
Да, стилизация. Вот, например, свадебные платья могут быть льняные и с вышивкой. У меня есть дизайнер белорусский, который делает льняные кимоно красивые, а сзади все крестиком вышито, например, «каханне» или еще что-то. Это все безумно красиво происходит.

«Это безумно красиво». Какая она, свадьба в белорусском этностиле?-4

Ядвига Фролова, основатель кейтеринга:
Вот у нас недавно была свадьба, где делали в стиле бохо, эко. У невесты был очень красивый образ: веночек, льняное свадебное платье. Мы даже официантам сделали форму в этом стиле. Мы даже разработали меню специально под эту свадьбу.

Подробнее в видео.

# Наталья Надольская # Мода # Мода в Беларуси # Мировая мода # Свадьба

Другие новости рубрики

Все новости
Свадебный организатор – деньги на ветер или современная необходимость? Разбираемся, в чём специалист может помочь
09 октября 2024 16:46

Свадебный организатор – деньги на ветер или современная необходимость? Разбираемся, в чём специалист может помочь

Как выбрать свадебной платье и какие тренды заданы на 2024 год – советы стилиста
09 октября 2024 16:39

Как выбрать свадебной платье и какие тренды заданы на 2024 год – советы стилиста

Чем отличается артериальная гипертензия от гипертонии? Рассказал врач
09 октября 2024 14:58

Чем отличается артериальная гипертензия от гипертонии? Рассказал врач