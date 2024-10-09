«Это безумно красиво». Какая она, свадьба в белорусском этностиле?

Традиционно осень считается золотой порой для бракосочетания: буйство красок, яркие церемонии, уютные свадебные ужины – кажется, сама природа создает необыкновенный антураж. Какие тренды сегодня в свадебной индустрии? Пир на весь мир или скромный ужин только для близких родственников? Не вытеснила ли мода на выездные церемонии наши традиционные обычаи: выкуп, каравай и кражу невесты? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Как молодожены относятся к белорусским традициям? Вот пришла, например, девушка и сказала: хочу свадьбу в этнотрадициях. Вы бы могли дать ей практический совет?