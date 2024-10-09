«Это безумно красиво». Какая она, свадьба в белорусском этностиле?
Традиционно осень считается золотой порой для бракосочетания: буйство красок, яркие церемонии, уютные свадебные ужины – кажется, сама природа создает необыкновенный антураж. Какие тренды сегодня в свадебной индустрии? Пир на весь мир или скромный ужин только для близких родственников? Не вытеснила ли мода на выездные церемонии наши традиционные обычаи: выкуп, каравай и кражу невесты? Об этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Как молодожены относятся к белорусским традициям? Вот пришла, например, девушка и сказала: хочу свадьбу в этнотрадициях. Вы бы могли дать ей практический совет?
Илья Хмельницкий, свадебный стилист:
Да, стилизация. Вот, например, свадебные платья могут быть льняные и с вышивкой. У меня есть дизайнер белорусский, который делает льняные кимоно красивые, а сзади все крестиком вышито, например, «каханне» или еще что-то. Это все безумно красиво происходит.
Ядвига Фролова, основатель кейтеринга:
Вот у нас недавно была свадьба, где делали в стиле бохо, эко. У невесты был очень красивый образ: веночек, льняное свадебное платье. Мы даже официантам сделали форму в этом стиле. Мы даже разработали меню специально под эту свадьбу.
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