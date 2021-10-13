Что нужно, чтобы сплотить белорусское общество? Мнение Юлии Артюх

Ольга Коршун: Я веду к тому, что у вас рациональное мышление, вы четко понимаете, можете планировать. Что нам делать дальше? Вы со своим рациональным мышлением, не гуманитарным складом ума, как разрешить этот накал, который произошел между белорусами? Нужно придумать, как жить всем вместе в одной стране, на одной территории и желательно уважать и любить друг друга.

Юлия Артюх:

Да, довольно сложная ситуация произошла у нас в стране и впервые. Она нам показала, что все-таки есть такие белорусы, которые чуть что готовы подхватить какую-то бесшабашную идею, нестись, не мысля, не думая, не ценя то, что есть. Наверное, надо (это из разряда размышлений, потому что у нас много есть структур, которые непосредственно этими вопросами занимаются: идеологические, общественные объединения) это все делать немного ярче. Может, отойти от каких-то шаблонных мероприятий. Я не говорю, что они плохие, но для моего возраста какие-то мероприятия, которые проходят, интересны, а для молодежи неинтересны. Доступным языком, не официальным, рассказывать людям, что происходит в стране, как это далось, что мы имеем, а каким-то более неформальным.

Мне очень нравится опыт гродненского губернатора, когда он беседует с людьми возле костра. Это прекрасно. А ведь в таких беседах он узнает, чем живут граждане, в частности люди, проживающие в его области, какие проблемы есть. Это же аналитика. Ты услышал о проблемах, провел аналитику и разрабатываешь какую-то дальнейшую стратегию развития области, решения проблемы. То же самое и в рамках страны. Когда есть понимание этих проблем, они идут не просто наотмашь или какое-то заглаживание. Кстати, я всегда говорила и говорю, что есть люди на местах, которые не осознают груза ответственности. Есть человек, он назначен на должность, именно местный уровень я беру, он как-то не понимает, что его «нет», человек воспримет как отказ Президента. Я знаю, что это сложно, я сама работаю с обращениями граждан, я в этом разбираюсь, сложно с каждым провести, донести человеку.