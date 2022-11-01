Эти женщины ломают стереотипы. Как участницы конкурса «Краса Беларуси» успевают воспитывать детей и следить за собой?

Картина в традиционном понимании. Девушка вышла замуж, родила нескольких детей, ее удел – халат, борщ, а о прическах и маникюре надо просто забыть на долгие годы. Хранительница очага, и больше ничего. Но многие многодетные мамы, кажется, успевают в этой жизни абсолютно все. Несмотря на большое количество детей, они прекрасно выглядят, занимаются спортом и ведут активный образ жизни. Так кто там говорил, что женщины – это слабый пол? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь женщины, которые личным примером ломают все стереотипы, – Александра Никифорова, организатор, председатель жюри республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси», и Марина Царь, миссис «Краса Беларуси-2021». Александр Меженный, ведущий:

Вы «Краса Беларуси-2021». Как вам в этом статусе целый год? Каково быть первой «Красой Беларуси»? Ответила победительница конкурса в 2021 году

Марина Царь, миссис «Краса Беларуси-2021», победительница республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси» в 2021 году:

Прекрасно. Очень рада, что я приняла участие в этом конкурсе и неожиданно для себя победила, целый год несу это звание, титул, мне кажется, с достоинством, благородством и отдаю всю себя. Александр Меженный:

Что поменялось? И так все было хорошо: и благородства хватало, и любви, и детишки радуются, что мама такая красивая. Но надо было диплом на стенку. Марина Царь:

До этого момента я никогда не была у вас в студии. Александра Каштанова, ведущая:

Теперь мама дома – королева. Это же очень важно, когда ребенок видит эту корону.

Александра Никифорова, организатор, председатель жюри республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси»:

Наш конкурс – это не про то, чтобы надели корону и сказали, что ты красивая. У нас действительно все красавицы. Все участницы подобраны особым образом, по определенным критериям, в том числе внутреннему состоянию души, чтобы визуал соответствовал внутреннему состоянию, чтобы она могла себя нести красавицей. То, что она говорит, делает в своей жизни, должно соответствовать понятию красоты. Марина у нас этому понятию соответствовала. Александра Каштанова:

Всем мамам, даже тем, у которых один ребеночек, не хватает энергии, все время жалуются, что нет времени на себя. Как вы справляетесь со всем, откуда вдохновение, силы? Сколько у вас детей? Марина Царь:

Трое. У нас с Алексеем три дочери. Старшая, второй – 16, и младшей 8 лет. Чем больше детей в семье, тем они организованнее, самостоятельнее. Это приходит в том числе с опытом. И дисциплину, самодисциплину никто не отменял. Как для взрослых, так и для детей очень полезно иметь распорядок. Мы его придерживаемся, и это помогает. Александр Меженный:

Как пришла идея организовать такой конкурс?

Александра Никифорова:

Во-первых, я сама многодетная мама. Даже в процессе говорила: я так готовила этот конкурс, что забеременела пятым ребенком. Я взяла на себя такую ответственность. Мы с супругом доверились моменту. И так все произошло. Я на такой энергии бегала весь конкурс, мне так хотелось это все сделать для девушек, женщин, создать для них максимальные условия. Я имела конкурсный опыт и представляла Беларусь на конкурсе «Миссис Вселенная» в 2019 году. Там я увидела то пространство, где собираются необыкновенные женщины. Лучшие из каждой страны. Было 90 стран-участниц, и каждая – красавица, умница и предприимчивая, есть и многодетные. Победительница тоже была многодетной. Я поняла, что дети – это такая мощная сила для женщины, если она живет в гармонии с собой, в гармонии со своими детьми, семьей и она действительно понимает, что это не бремя какое-то, а воспринимает как свое предназначение – быть женщиной, красавицей. Любая женщина красивая, просто не каждая об этом знает. И пришло ко мне мое детище, конкурс красоты среди многодетных женщин. Я не единственный организатор. Мы уже второй год проводим, нас все больше. Все больше государственных организаций, коммерческих с нами, чтобы организовать такого рода мероприятие, видят смысл в нем. Потому что кто достоин внимания в нашем государстве? Женщина, особенно многодетная. Александра Каштанова:

Кастинг открыт на второй конкурс? Как подать заявку на участие в конкурсе?

Александра Никифорова:

До 5 ноября мы еще принимаем заявки на Instagram-страницу конкурса «Краса Беларуси». Можете написать мне в директ. Несмотря на то, что 18 ноября уже начало, очень быстро координирую, помогаю каждой подготовиться, раскрыть себя максимально. Нет такого, что я их просто в воду кидаю, чтобы научились плавать сами. Я везде вспомогательный механизм. Александра Каштанова:

Есть какие-то ограничения по возрасту, наличию детей? Александра Никифорова:

От трех детей и более. Возраст у нас был до 45 лет. Но не секрет, у нас уже вчера одна из конкурсанток 50-летняя. Восхитительно выглядит. Причем естественная красота – то, о чем мы говорим, потому что она идет изнутри. Главное, что мы добились нашим конкурсом, – мы показали, что многодетная мама – это модно, современно, это тренд, это красиво, вообще восхитительно. Александра Каштанова:

Что ждет победительницу конкурса? Какие призы получает обладательница титула «Краса Беларуси»?

Александра Никифорова:

Во-первых, у нас денежные призы. Они были для первого, второго и третьего мест – 3 000, 2 000 и 1 000 белорусских рублей. Велозавод вручил Марине велосипед. Она выбрала из трех предлагаемых вариантов. Они получили много внимания. Марина Царь:

Я получила заряд энергии, который до сих пор чувствую. С учетом, что начинается новый конкурс, эти воспоминания поднимаются на поверхность и какой-то новый адреналин. Я получила внимание окружающих, какую-то дополнительную заботу, поддержку семьи, теплоту детей почувствовала на другом уровне. Дети мной гордятся.