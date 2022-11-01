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Рисовая каша с манго. Вам точно понравится такой рецепт завтрака по-тайски

01 ноября 2022 14:35
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень изысканный рецепт тайской рисовой каши с манго.

Рисовая каша с манго. Вам точно понравится такой рецепт завтрака по-тайски-1

Первым делом разогреваем сковородку. Подготовим манго. Чтобы легче освободить манго от кожуры, мы надрезаем половинку вдоль, немного выкручиваем – и у нас готовые сегменты.

Рисовая каша с манго. Вам точно понравится такой рецепт завтрака по-тайски-4

Сковородка разогрелась, и я высыпаю туда рис басмати. Сразу же вливаем кокосовые сливки. Уровень жидкости должен быть на сантиметр выше риса. Мы добавим еще немного воды. Добавляем три чайные ложки сахара (его можно заменить на мед). Оставляем все на 17-20 минут. Я накрою все крышкой.

Рисовая каша с манго. Вам точно понравится такой рецепт завтрака по-тайски-7

Рис готов. Выкладываем его на сервировочную тарелку. А теперь манго. Кислинка манго отлично сбалансирует сладость и сливочность рисовой каши. Завтрак готов.

Рисовая каша с манго. Вам точно понравится такой рецепт завтрака по-тайски-10

Заглядывайте в кулинарные книги других стран – вы приятно удивитесь.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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