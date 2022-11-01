Рисовая каша с манго. Вам точно понравится такой рецепт завтрака по-тайски

Первым делом разогреваем сковородку. Подготовим манго. Чтобы легче освободить манго от кожуры, мы надрезаем половинку вдоль, немного выкручиваем – и у нас готовые сегменты.

Сковородка разогрелась, и я высыпаю туда рис басмати. Сразу же вливаем кокосовые сливки. Уровень жидкости должен быть на сантиметр выше риса. Мы добавим еще немного воды. Добавляем три чайные ложки сахара (его можно заменить на мед). Оставляем все на 17-20 минут. Я накрою все крышкой.