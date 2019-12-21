«Эти ребята завтра откроют свои проекты». Победителей Межрегиональной олимпиады по точным наукам наградили в Минске

Новости Беларуси. Будущие Эйнштейны. Победители первой Межрегиональной олимпиады по точным наукам определились в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония награждения прошла в Минске.

В интеллектуальном состязании приняли участие более 3 тысяч юных математиков и физиков. Лучшими стали 60 учеников старшей школы из разных областей страны. В качестве награды им достались электронные планшеты, а также дипломы.

Организаторы отмечают: такая олимпиада станет ежегодной. Она будет способствовать развитию сферы высоких технологий.