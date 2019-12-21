Должна быть забота о каждой душе. Воспитанники могилёвского ПТУ закрытого типа посетили Всехсвятский приход в Минске

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает объединять все больше белорусов. Воспитанников специального ПТУ закрытого типа из Могилева 21 декабря встречали во Всехсвятском приходе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном из красивейших храмов столицы они оказались впервые.

Судьба у учащихся учреждения непростая: они однажды оступились, но стараются исправиться. Потому им важны слова поддержки особенно в канун Нового года и Рождества. Поводов задуматься и переосмыслить ценности сегодня было немало. Кроме экскурсии гостей ждало душевное общение с настоятелем храма Федором Повным. Он рассказал ребятам о крипте единственного в стране храма-памятника, где находится негасимая лампада и капсулы с землей в память о погибших за Отечество.

Илья Севостьянов, учащийся Могилевского государственного специального ПТУ закрытого типа № 2: В этом месте я первый раз, мне здесь очень нравится. Очень красочное и яркое место. Я православный человек, верующий в Бога. Мне здесь на самом деле интересно.

Артем Юденко, учащийся Могилевского государственного специального ПТУ закрытого типа № 2: Мне очень сильно нравится в таких местах, тут атмосфера хорошая. Очень рад, что сюда приехал.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Должна быть на самое деле борьба (в хорошем смысле этого слова, забота) о каждой человеческой душе, о каждой личности. И не факт, что если он трудный или требующий особого внимания молодой человек сегодня, то с него не вырастет положительная поросль. Нет. Все может быть совсем наоборот. Важно в таком возрасте показать им иные примеры.

Не только пищей духовной. Теплая беседа продолжилась за чаем с угощениями. Помимо впечатлений ребята увезут с собой и подарки. Напомним, благотворительный марафон «Наши дети» продолжится до середины января.