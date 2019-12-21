«Желающих ехать всё больше». Как проходит поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу на новогоднем поезде

Новости Беларуси. Девять новогодних поездов в Поместье Деда Мороза запускает Белорусская железная дорога в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По праздничному маршруту «Минск-Брест» они будут курсировать до и после Нового года. Специальный экспресс состоит только из купейных вагонов и движется без пересадок всю ночь. Поезд отправляется из Минска в пятницу вечером, а уже в субботу утром прибывает в Брест. Сколько стоит добраться в Беловежскую пущу из Минска на новогоднем экспрессе?

Пассажиров необычного новогоднего железнодорожного круиза ждет насыщенная программа. В Бресте они пересядут на автобус и отправятся в Поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще, музей природы.

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