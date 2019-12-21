«Желающих ехать всё больше». Как проходит поездка к Деду Морозу в Беловежскую пущу на новогоднем поезде
Новости Беларуси. Девять новогодних поездов в Поместье Деда Мороза запускает Белорусская железная дорога в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По праздничному маршруту «Минск-Брест» они будут курсировать до и после Нового года. Специальный экспресс состоит только из купейных вагонов и движется без пересадок всю ночь. Поезд отправляется из Минска в пятницу вечером, а уже в субботу утром прибывает в Брест.
Сколько стоит добраться в Беловежскую пущу из Минска на новогоднем экспрессе?
Пассажиров необычного новогоднего железнодорожного круиза ждет насыщенная программа. В Бресте они пересядут на автобус и отправятся в Поместье белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще, музей природы.
Мы путешествуем в количестве 43 человек. Все мамы, папы, с детками, с семьями. Хотим сделать праздник и себе, и нашим деткам.
Алла Сафонова, начальник туристического центра Минского отделения Белорусской железной дороги:
Этот проект существует 8 лет. С каждым годом он набирает обороты. Желающих ехать все больше. И если мы начинали этот проект с одного вагона, который был беспересадочным, то в этом году у нас 9 новогодних поездов.
В прошлом году мы перевезли где-то 1800 человек, в этом году планируется 2400 туристов.
А на обратном пути детей и взрослых ждет сюрприз – яркая анимационная программа с Дедом Морозом и символом 2020 года – мышкой.