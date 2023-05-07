Эти ракеты способны сбить любые самолёты! Узнали, чем вооружена ПВО Беларуси

Новости Беларуси. С учетом всех факторов дополнительные меры безопасности не будут лишними. Стало известно о введении временного контроля на российско-белорусской границе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Речь идет о шести основных путях автомобильного сообщения. С 5 мая у въезжающих в Беларусь проверяют документы и проводится досмотр транспортных средств. Но все же самая сложная обстановка складывается на южных рубежах. Как стало известно ранее, Беларусь увеличит численность некоторых подразделений на границе с Украиной. Всего же выведено пять батальонов тактических групп сил спецопераций, которые дежурят по всему периметру. На один из таких участков отправилась и наша съемочная группа.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Победные флешмобы в самых многолюдных локациях. Праздник по всей стране. Все это так привычно. По-другому же не может быть. Может. Если бы не те, кто на этом видео. Главнокомандующий (весь цвет цвета хаки), генералитет, силовой блок. И те, кто за кадром.

11 дня. Зал Совбеза – самый закрытый во Дворце Независимости. Сюда даже не приглашают журналистов президентского пула. Такое совещание прошло и на неделе. Причины две. Гарантировать безопасность Дня Победы и упредить любые угрозы из-за военного конфликта на юге и гипермилитаризацию границ на западе и северо-западе. Евгений Пустовой:

Не проспать угрозу. Для наших военных и силовиков это звучит буквально. И раньше к сфере безопасности подходили по-белорусски – ответственно. Сейчас тем более.

Мирное небо – теперь это не журналистский штамп. Теперь это и военная парадигма. В современных конфликтах агрессия начинается с неба.

Евгений Пустовой:

13 часов дня. Многое так и останется за кадром. Это дивизион С-300 прикрывает небо столицы. Но такие подразделения по всей стране. Ежеминутно в мобильном командном пункте офицеры всматриваются в непонятные для нас линии на мониторе. Их работа незаметна, но оценить может каждый. Достаточно поднять глаза в мирное небо.

Вадим Сапач, командир дивизиона С-300:

Зенитно-ракетный комплекс С-300 является комплексом средней дальности, предназначен для уничтожения целей, летящих на малых, предельно малых и средних высотах. Также для охраны государственных, военных объектов и административно-промышленных центров.

Евгений Пустовой:

Эти ракеты способны сбить любые, даже самые современные самолеты. А там, где зона ответственности пониже и, главное, поближе, – царство «Тора». Ничего мифического. Это реально грозное оружие сдерживания. А весь арсенал ПВО – недешевое удовольствие. Применять по беспилотникам – то же, что из пушки по воробьям. Но дроны нынче в тренде. Гроза беспилотников – белорусская разработка «Гроза». Так что у нас есть чем приземлять, да и операторов летающего оружия ждет общение вот с такими экипированными бойцами. Охраняют все важные объекты. Они даже в интервью не многословны.

Данный тип вооружения предназначен для борьбы с любыми беспилотными летательными аппаратами, которые управляются сигналами. Надо понимать, наша система ПВО – образный небесный купол над Беларусью в режиме мирного времени. Поэтому воздушные шарики точно не сбивают, чтобы осколки от снарядов не падали на крыши домов. Но есть две зоны реагирования. Самолеты мониторят уже в воздушном пространстве соседних стран. А если до нашей территории остается определенное расстояние, ракеты – в вертикальном положении. Руки – у кнопки «пуск». Учитывая частоту и плотность полетов вокруг страны, военные всегда в тонусе.