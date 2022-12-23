Эти профессии требуют большой ответственности. Поговорили с людьми, которые работают в новогоднюю ночь
В этот Новый год, как и в многие другие, люди соберутся с семьей или с друзьями, чтобы встретить праздник. Но не стоит забывать о тех, кто вынужден встречать его, не покидая рабочего места. Старший инспектор ДПС Иван Яцкевич работает в ГАИ неполных 10 лет. И за время своей службы встретить торжество дома ему посчастливилось всего один раз.
Иван Яцкевич, старший инспектор ГАИ Октябрьского района г. Минска:
Даже не могу сказать, почему мне один раз так все-таки повезло. Служба в новый год для меня не вызывает каких-то затруднений. Люди находятся в праздничном настроении. Да, немножко она отличается. Подходят, постоянно поздравляют с праздниками, пытаются завязать какие-то беседы, но в хорошем смысле этого слова. Поэтому сказать, что для меня эта служба в Новый год какое-то наказание, я не могу.
Армия, охрана, врачи, работники коммунальных служб в силу особенностей профессионального долга всегда должны находиться на своем рабочем посту. И не одни они ежедневно и круглосуточно выполняют свои непосредственные должностные обязанности. Марина Кишко профессии повара предпочла профессию водителя. Более 20 лет провела за управлением трамвая. Предстоящая новогодняя ночь не стала для нее исключением.
Марина Кишко, водитель трамвая:
Ну у нас же первая, вторая смена, и вот как попадает. Уже в феврале будет 22 года, как мы так работаем. Как-то, наверное, уже привыкаешь к этому. Люди угощают конфетами. До 12 часов нет никого, а потом уже едут на елки, много людей.
Надо, значит надо. Представителям следующей профессии случается сталкиваться с самыми разнообразными ситуациями, о которых подчас могут не подозревать те, кто отдыхает в это время.
Виктория Демьянчик, заместитель начальника отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций:
Я сама работаю тоже больше 20 лет, тоже заступала на дежурство. Новогодняя ночь включает в себя намного больше опасностей, чем у нас происходят в обычное буднее время. Постоянно нам приходят сообщения о том, что что-то случилось. На моей памяти мы тогда размещались вместе со службой 112 города Минска, и когда в 12 ночи все 25 линий загорелись красным цветом, это был шок для меня. Девочки подготовленные, опытные, все звонки были приняты, всем оказали помощь. Но для меня это очень необычно, это было еще на заре моей карьеры.
В силу выбранной специальности многим из нас приходится во время Нового года заниматься текущей профессиональной деятельностью. Главное не унывать и с позитивом относиться к сложившимся обстоятельствам.
Иван Яцкевич:
Я уверен, что все пройдет спокойно. Коллегам, во-первых, я хочу напомнить, что несмотря на то, что нам приходится работать в новогоднюю ночь, все равно мы окажемся дома и будем со своими родными и близкими, об этом надо помнить, не унывать. В новогоднюю ночь хотелось бы пожелать хорошего настроения.
Марина Кишко:
Чтобы было все хорошо, чтобы всегда был нам зеленый свет, здоровья, всех благ!
Виктория Демьянчик:
Чтобы ни случилось, мы всегда готовы прийти на помощь, служба спасения всегда рядом. Помните, что телефоны службы спасения 101 и 112.
Телевизионщики не исключение: пока одни нарезают дома салаты, другие отслеживаю яркость и качество трансляции видеокартинки. Благодаря кропотливой командной работе люди могут окунуться в эпицентр самых главных событий этого дня.
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