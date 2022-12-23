Эти профессии требуют большой ответственности. Поговорили с людьми, которые работают в новогоднюю ночь

В этот Новый год, как и в многие другие, люди соберутся с семьей или с друзьями, чтобы встретить праздник. Но не стоит забывать о тех, кто вынужден встречать его, не покидая рабочего места. Старший инспектор ДПС Иван Яцкевич работает в ГАИ неполных 10 лет. И за время своей службы встретить торжество дома ему посчастливилось всего один раз.

Иван Яцкевич, старший инспектор ГАИ Октябрьского района г. Минска:

Даже не могу сказать, почему мне один раз так все-таки повезло. Служба в новый год для меня не вызывает каких-то затруднений. Люди находятся в праздничном настроении. Да, немножко она отличается. Подходят, постоянно поздравляют с праздниками, пытаются завязать какие-то беседы, но в хорошем смысле этого слова. Поэтому сказать, что для меня эта служба в Новый год какое-то наказание, я не могу. Армия, охрана, врачи, работники коммунальных служб в силу особенностей профессионального долга всегда должны находиться на своем рабочем посту. И не одни они ежедневно и круглосуточно выполняют свои непосредственные должностные обязанности. Марина Кишко профессии повара предпочла профессию водителя. Более 20 лет провела за управлением трамвая. Предстоящая новогодняя ночь не стала для нее исключением.

Марина Кишко, водитель трамвая:

Ну у нас же первая, вторая смена, и вот как попадает. Уже в феврале будет 22 года, как мы так работаем. Как-то, наверное, уже привыкаешь к этому. Люди угощают конфетами. До 12 часов нет никого, а потом уже едут на елки, много людей. Надо, значит надо. Представителям следующей профессии случается сталкиваться с самыми разнообразными ситуациями, о которых подчас могут не подозревать те, кто отдыхает в это время.

Виктория Демьянчик, заместитель начальника отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций:

Я сама работаю тоже больше 20 лет, тоже заступала на дежурство. Новогодняя ночь включает в себя намного больше опасностей, чем у нас происходят в обычное буднее время. Постоянно нам приходят сообщения о том, что что-то случилось. На моей памяти мы тогда размещались вместе со службой 112 города Минска, и когда в 12 ночи все 25 линий загорелись красным цветом, это был шок для меня. Девочки подготовленные, опытные, все звонки были приняты, всем оказали помощь. Но для меня это очень необычно, это было еще на заре моей карьеры.