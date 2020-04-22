Дистанционная работа и работа на дому. В чём отличия и как правильно оформить такие отношения
Работа на удаленке. В Трудовом кодексе нашей страны предложено два варианта: дистанционная работа и работа на дому. В чем основные отличия и как правильно оформить такие отношения, расскажет юрист.
Александр Костюкевич, юрист:
Если мы берем работников-надомников, квартира либо иное помещение должны соответствовать нормам законодательства по охране труда, соответственно, наниматель обязан проверить, соответствует ли данное помещение таким нормативам. Что касается дистанционной работы, такой какой-либо обязанности проверять у нанимателя нет.
На дистанционной работе сотрудник в обязательном порядке использует информационно-коммуникационные технологии. Оформить переход на такую работы можно и устно, но во избежание споров и конфликтов эксперты рекомендуют подписать договор.
Александр Костюкевич:
Оно должно заключаться в письменном виде при наличии работника у нанимателя. В дальнейшем все изменения этого трудового договора или контракта и даже его прекращения, возможны путем направления электронных документов. Но в случае если требуется подпись либо изменяется соглашение, то если наниматель отправил в электронном виде документ, в течение двух дней он должен отправить дополнительное соглашение уже в бумажном варианте заказным письмом с обратным уведомлением.
Такие работники без исключений имеют все гарантии белорусского трудового законодательства. Нормативы, время работы и отдыха остаются прежними, вот только контролировать соблюдение правил наниматели будут на свое усмотрение.
Александр Костюкевич:
В трудовом договоре должно быть четкое условие, что работа осуществляется дистанционно. По статье 32 Трудового кодекса нужно за месяц уведомить. Если идет инициатива работника и согласие двух сторон, то месячный срок соблюдать не стоит.