2-3 раза в неделю вполне достаточно. Как правильно сейчас делать влажную уборку

Пыль и бактерии без всякого стеснения поселяются везде, где им вздумается, будь то просторная квартира, маленькая студия или дачный дом. Помимо общих неприятных ощущений, такое соседство может навредить не только аллергикам, но и вполне здоровым людям. На помощь в нелёгкой борьбе с непрошенными гостями приходит влажная уборка. Она понижает содержание пыли в воздухе, борется с пылевыми клещами и бактериями, поэтому ее надо проводить регулярно. Для этого подойдут привычные моющие средства.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Использование обычных бытовых химических средств, которые на сегодняшний день широко у нас представлены, которые мы все используем в быту, их достаточно для проведения ежедневных текущих уборок.

Выбор подручных средств для влажной уборки в доме – не проблема. В супермаркетах всегда можно найти тряпки и салфетки всевозможных цветов и размеров для разных поверхностей, изготовленные как из натуральных, так и из синтетических волокон. Как правило, они хорошо впитывают влагу, не оставляют разводов на полировке и стекле. Если же вы намерены идти в бой с грязью заручившись тяжелой артиллерией – едкими химическими веществами и моющим пылесосом, позаботьтесь о домочадцах. Екатерина Хомченко:

Большинство дезинфицирующих средств необходимо использовать в отсутствии жителей, когда они находятся в месте проживания, выдерживать необходимую экспозицию, т. е. это то время, чтобы дезинфицирующее средство подействовало, а также часть дезинфицирующих средств необходимо смывать и проводить проветривание.

Кратность генеральных и поверхностных уборок для поддержания кристальной чистоты, в первую очередь зависит от количества домочадцев. В среднем, специалисты считают уборку 2-3 раза в неделю вполне достаточной. Однако это не касается мест и вещей, до которых мы дотрагиваемся регулярно: дверные ручки, холодильник, пульт от телевизора, сантехника. Екатерина Хомченко:

Данным поверхностям необходимо уделять наибольшее внимание и проводить влажную уборку как можно чаще, не реже, например, двух-трех раз в день. Если есть человек с симптомами острой респираторной инфекцией, то он должен проживать в отдельной комнате, ему должна быть выделена отдельная посуда, предметы обихода.

Между тем, «звёзды» белорусской эстрады вывели собственную формулу идеальной уборки. Для Ольги Плотниковой чистота в доме – гарант успешного дня, и даже в перерывах между плотными гастролями она не забывает о домашней дезинфекции.

Ольга Плотникова, певица, артистка Молодежного театра эстрады:

Антисептиком я обрабатываю все ручки в доме, особенно ручки входной двери, ведь там, как известно, остается очень много того, что мы с руками приносим домой. Часто делаем уборку дома: и сухую, и влажную. Увлажнитель часто используем, туда добавляю аромамасла, особенно масло эвкалипта, дышать от него легче и говорят, что эффект хороший для здоровья. Все это не отменяет еще и проветривание, которое тоже крайне необходимо для каждого из нас для того, чтобы насытить кислородом наш домашний воздух и поддерживать здоровье в норме.