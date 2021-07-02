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Можно подцепить целый букет болезней. Где нельзя купаться в Беларуси?

02 июля 2021 07:21
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Летняя жара – самое время освежиться. Однако перед тем, как уйти в заплыв, помните, что не в каждой речке или озере можно купаться. Чтобы плавание было не только приятным, но и безопасным, водоемы республики подвергаются тщательному контролю.

Александр Спургяш, заведующий отделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Еженедельно проводится лабораторный контроль качества воды зоны рекреации. В зависимости от результатов лабораторных исследований может ограничиваться купание детей, детей и взрослых, а также в определенных случаях запрещается купание детей и взрослых и занятие водными видами спорта. Для того чтобы определить, какая зона отдыха соответствует либо не соответствует установленным критериям, проводится исследование по наличию кишечной палочки.

Можно подцепить целый букет болезней. Где нельзя купаться в Беларуси? -1

Тем, для кого табличка «Купание запрещено» – не преграда, стоит всерьез задуматься о последствиях. Ведь во время плавания в запрещенных водоемах можно подцепить целый букет болезней.

Евгений Ситкевич, заведующий отделением коммунальной гигиены отдела гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
При купании в воде, не соответствующей гигиеническим нормативам по показателям микробиологической безопасности, возможно возникновение инфекционных заболеваний, передающихся водным путем, в том числе кишечных инфекций, а также заболевания кожных покровов. Наиболее подвержены данным заболеваниям дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой.

Можно подцепить целый букет болезней. Где нельзя купаться в Беларуси? -4

Стоит заглянуть на сайт Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и проверить, где купаться нельзя. Свежие данные по запрещенным водоемам публикуются каждую пятницу.

Александр Спургяш:
Ограничено купание детей на левом берегу пляжа «Центрального» на реке Мухавец Бреста. Ограничено купание детей и взрослых на правом берегу на реке Мухавец и на центральном пляже парка Приднепровского Жлобина.

Можно подцепить целый букет болезней. Где нельзя купаться в Беларуси? -7

Помните, не каждый водоем – это зона отдыха. Озера вблизи сточных труб и промышленных объектов вовсе не для плавания. Так, Чижовское водохранилище Минска – техническое, а значит, плавать в нем категорически запрещено. Так же, как и в Слепянской водной системе. Пока все официальные зоны отдыха столицы доступны для купания. А вот Могилевская область бьет антирекорд по числу запрещенных водоемов.

Можно подцепить целый букет болезней. Где нельзя купаться в Беларуси? -10

Евгений Ситкевич:
Решениями органов исполнительной власти утверждено размещение 21 пляжа в пяти рекреационных зонах – это водохранилища Заславское, Цнянское, Дрозды, Криница и Комсомольское озеро.

Можно подцепить целый букет болезней. Где нельзя купаться в Беларуси? -13

Александр Спургяш:
Запрещено купание детей и взрослых, а также занятие водными видами спорта на городском пляже на реке Днепр Могилева, а также на Печерском, Гребеневском водохранилище Могилева и на Вильчицком водохранилище Могилевского района.

Можно подцепить целый букет болезней. Где нельзя купаться в Беларуси? -16

Чтобы отдых на воде прошел максимально комфортно, купайтесь только в специально отведенных местах. Пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями лучше отказаться от посещения общественных пляжей. А любители горячительных напитков должны помнить, что заходить в воду в нетрезвом виде запрещено.

# Водоемы Беларуси # общество # Александр Спургяш # Евгений Ситкевич # Анна Полубок # Фотофакт # общество

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