Можно подцепить целый букет болезней. Где нельзя купаться в Беларуси?

Летняя жара – самое время освежиться. Однако перед тем, как уйти в заплыв, помните, что не в каждой речке или озере можно купаться. Чтобы плавание было не только приятным, но и безопасным, водоемы республики подвергаются тщательному контролю. Александр Спургяш, заведующий отделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Еженедельно проводится лабораторный контроль качества воды зоны рекреации. В зависимости от результатов лабораторных исследований может ограничиваться купание детей, детей и взрослых, а также в определенных случаях запрещается купание детей и взрослых и занятие водными видами спорта. Для того чтобы определить, какая зона отдыха соответствует либо не соответствует установленным критериям, проводится исследование по наличию кишечной палочки.

Тем, для кого табличка «Купание запрещено» – не преграда, стоит всерьез задуматься о последствиях. Ведь во время плавания в запрещенных водоемах можно подцепить целый букет болезней. Евгений Ситкевич, заведующий отделением коммунальной гигиены отдела гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

При купании в воде, не соответствующей гигиеническим нормативам по показателям микробиологической безопасности, возможно возникновение инфекционных заболеваний, передающихся водным путем, в том числе кишечных инфекций, а также заболевания кожных покровов. Наиболее подвержены данным заболеваниям дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой.

Стоит заглянуть на сайт Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и проверить, где купаться нельзя. Свежие данные по запрещенным водоемам публикуются каждую пятницу. Александр Спургяш:

Ограничено купание детей на левом берегу пляжа «Центрального» на реке Мухавец Бреста. Ограничено купание детей и взрослых на правом берегу на реке Мухавец и на центральном пляже парка Приднепровского Жлобина.

Помните, не каждый водоем – это зона отдыха. Озера вблизи сточных труб и промышленных объектов вовсе не для плавания. Так, Чижовское водохранилище Минска – техническое, а значит, плавать в нем категорически запрещено. Так же, как и в Слепянской водной системе. Пока все официальные зоны отдыха столицы доступны для купания. А вот Могилевская область бьет антирекорд по числу запрещенных водоемов.

Евгений Ситкевич:

Решениями органов исполнительной власти утверждено размещение 21 пляжа в пяти рекреационных зонах – это водохранилища Заславское, Цнянское, Дрозды, Криница и Комсомольское озеро.

Александр Спургяш:

Запрещено купание детей и взрослых, а также занятие водными видами спорта на городском пляже на реке Днепр Могилева, а также на Печерском, Гребеневском водохранилище Могилева и на Вильчицком водохранилище Могилевского района.