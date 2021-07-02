Александр Лукашенко направил соотечественникам поздравление с Днём Независимости

Новости Беларуси. Меньше суток остается до главного государственного праздника Беларуси. 2 июля в преддверии важной даты во Дворце Республики пройдет торжественное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Меньше суток остается до главного государственного праздника Беларуси. 2 июля в преддверии важной даты во Дворце Республики пройдет торжественное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Знаковое мероприятие соберет людей разных профессий и рангов. И обязательно тех, кому нынешнее поколение должно быть благодарно за мирное небо над головой – ветеранов.
Поздравление соотечественникам с Днем Независимости уже направил Президент. Александр Лукашенко отметил глубокий символизм того, что дата празднования Дня Независимости исторически связана с днем освобождения Минска. Глава государства выразил уверенность, что белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле и сами определять собственную судьбу.